Piana



In tanti per l'ultimo saluto a Lele

venerdì, 12 aprile 2019, 14:05

di gabriele muratori

Era gremita questa mattina alle 10.30 la chiesa di Pieve San Paolo, così come il piazzale esterno, anch'esso stracolmo di gente. Tutti li, in silenzio, col cuore gonfio di dolore e dispiacere, a dare l'ultimo saluto a Emanuele Camuscini, "Lele", un amico, un collega, un conoscente, un compagno di squadra, d'avventura, di serate divertenti e quanto altro. Tutti uniti in un dolore comune, ad abbracciarsi, a salutarsi, a rivivere ricordi, tutto in nome di un ragazzo che non c'è più, strappato ingiustamente alla vita da un maledetto incidente stradale avvenuto quella maledetta mattina del 28 marzo scorso, investito da un'automobile all'incrocio di via del Marginone con la via di Tiglio, mentre Emanuele andava a lavorare.

Lele è deceduto all'ospedale di Cisanello dopo giorni di agonia, mandando in frantumi le ultime speranze di tutti coloro che fino all'ultimo minuto gli sono stati vicino. Le centinaia di persone presenti al saluto per il suo viaggio verso il cielo, hanno testimoniato tutto il bene che aveva seminato nell' arco dei suoi 36 anni di vita trascorsa, così come lo hanno testimoniato i tanti messaggi di cordoglio lasciati sulla sua personale pagina Facebook.

Al termine della messa, la bara è stata trasportata nell'adiacente camposanto del paese, accompagnato da tutta la fiumana di parenti, amici, compagni e conoscenti, straziati da un incredulo dolore, per la perdita di un ragazzo che lascerà un vuoto nella vita di tanti.