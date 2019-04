Inaugura la nuova Piazza Aldo Moro di fronte al municipio

Altri articoli in Piana

martedì, 23 aprile 2019, 14:33

Le operazioni di rimozione, condotte dal comandante della Municipale, Italo Pellegrini, sono avvenute questa mattina: i due mezzi resteranno nel deposito per due mesi; dopodiché, qualora non venissero reclamati, saranno rottamati. Ai proprietari, invece, verrà recapitata a casa una multa di circa 2 mila euro, alla quale si aggiungeranno le...

martedì, 23 aprile 2019, 13:05

Oggi e domani, nel comitato elettorale di Salvadore Bartolomei, in via Carlo Piaggia 8, di fronte alla chiesa di Capannori, i residenti nel comune di Capannori sono invitati a partecipare alla raccolta firme per consentire alle liste di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Svolta Comune, di partecipare alle elezioni...

martedì, 23 aprile 2019, 12:48

L'amministrazione Menesini ha vinto il bando WiFi4Eu dalla Commissione Europea per l'installazione di nuovi punti wifi ad accesso gratuito nei luoghi pubblici

martedì, 23 aprile 2019, 11:20

La Corte dei Conti promuove a pieni voti i bilanci 2015 e 2016 del comune di Porcari. La delibera 134/2019 stabilisce che dalla relazione dell’organo di revisione, nei prospetti ad essa allegata e negli atti acquisiti durante l’istruttoria, non emergono irregolarità gravi suscettibili di pronuncia specifica di accertamento

lunedì, 22 aprile 2019, 13:55

La Festa della Liberazione, organizzata da comune, Anpi e istituto comprensivo di Altopascio, comincerà alle 9.30 alla chiesina di San Rocco dove si terrà il saluto istituzionale e la deposizione della corona. A seguire i ragazzi della scuola elementare leggeranno la loro "lettera al partigiano", scritta dagli stessi studenti, che...

sabato, 20 aprile 2019, 15:13

Ha vent'anni e molto entusiasmo il più giovane candidato delle liste a sostegno della candidatura a sindaco di Luca Menesini ed è uno dei 24 candidati che compongono la lista del Partito democratico