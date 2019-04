Piana



Inaugura la nuova piazza Aldo Moro di fronte al municipio

sabato, 6 aprile 2019, 11:02

Sarà inaugurata venerdì 26 aprile alle ore 18.30 la nuova piazza Aldo Moro di fronte al Municipio. Gli importanti lavori realizzati dall'amministrazione Menesini per trasformare lo slargo adibito a parcheggio in un spazio pubblico a disposizione dei cittadini sono infatti in fase di conclusione e termineranno secondo i tempi prestabiliti. Molto presto quindi i cittadini avranno a disposizione un nuovo luogo pubblico dove trascorrere il proprio tempo libero, leggendo un libro o lavorando al pc, chiacchierando con gli amici o godendosi tranquillamente il fresco sotto un albero in un posto comodo e accogliente. Il nuovo spazio realizzato di fronte al Comune ospiterà anche manifestazioni ed eventi ed il mercato settimanale.

La nuova piazza, finanziata completamente con fondi europei ed un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (per un totale di circa 1 milione e 600 mila euro) quindi senza nessun costo a carico della comunità, è stata progettata da un gruppo di professionisti guidato da Nicola Boccaccini, che hanno partecipato al concorso di idee “Capannori Città-una comunità, quaranta paesi”,

La nuova piazza ha una pavimentazione realizzata in calcestruzzo architettonico con inserti in pietra di Matraia ed è caratterizzata dalla presenza di varie aree a verde con aiuole su piani rialzati, alberature (in tutto 42), centinaia di cespugli, siepi e rampicanti e sedute in legno. La piazza avrà una nuova illuminazione generale e illuminazione di dettaglio degli ambiti di seduta.

Alcune aiuole sono posizionate anche nello spazio di basamento tra la piazza e la terrazza negli spazi tra le rampe di accesso al Municipio e i gradoni di seduta in pietra. Volendo essere anche un elemento di coesione e di identità di tutti i paesi che compongono la città di Capannori la piazza si compone di elementi caratteristici del territorio: la pietra di Matraia, camelie, olivi e piante autoctone.

Cambia anche l'accesso al palazzo Municipale: dalla piazza alcuni gradini e due rampe accessibili ai disabili portano ad un ballatoio a quota intermedia, dal quale partono due scalinate ed un ulteriore rampa per disabili che conducono alla terrazza di ingresso principale del Municipio.

“Con grande soddisfazione posso annunciare che tra pochi giorni i cittadini di Capannori avranno a disposizione un nuovo spazio pubblico, che prima non c'era, al centro del territorio comunale, uno spazio bello e accogliente dove le persone di ogni età potranno leggere, lavorare, studiare, parlare, fare comunità – afferma il sindaco Luca Menesini-. La nuova piazza Aldo Moro, caratterizzata anche da importanti elementi identitari del territorio, sarà un luogo dove tutti potranno incontrarsi e trascorrere il loro tempo libero, adatto anche ai giochi dei bambini e dei ragazzi, che vuole migliorare la qualità della vita dei cittadini. Uno spazio privilegiato, inoltre, per ospitare gli eventi promossi sia dalle realtà territoriali sia dal Comune. Grazie a questa nuova opera tutti i cittadini anche quelli con disabilità potranno accedere al Municipio passando dallo stesso ingresso e questo per noi è un elemento di grande importanza. Grazie al bando di rigenerazione urbana vinto nei giorni scorsi possiamo fare interventi in tutti i 40 paesi del territorio”.

Il numero dei posti auto disponibili nell’area di piazza Aldo Moro rimarrà sostanzialmente lo stesso. Quelli che non saranno più disponibili davanti al palazzo municipale saranno recuperati in un’area adiacente al Centro Sanitario, che sarà interessata da interventi migliorativi.