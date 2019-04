Inaugurata la nuova sede della sezione A.R.I. Altopascio - Montecarlo e rinnovato il consiglio direttivo

Altri articoli in Piana

lunedì, 29 aprile 2019, 18:09

"La giunta Menesini, negli ultimi cinque anni, ha creato cittadini di Serie A e Serie B. Tra questi ultimi rientrano, spesso, quelli che abitano le frazioni del Compitese"

lunedì, 29 aprile 2019, 17:53

La giunta comunale di Porcari attacca: "La minoranza mente: la scuola Orsi-La Pira deve rimanere aperta e il Comune ha legittimamente ottenuto il contributo regionale"

lunedì, 29 aprile 2019, 17:47

Miccichè: "Anche quest'anno metteremo a disposizione voucher per consentire l'accesso a queste attività delle famiglie a basso reddito". In programma sport, laboratori creativi, attività di doposcuola

lunedì, 29 aprile 2019, 17:30

Il "concertone" durerà circa 8 ore. Il sindaco Menesini: "Ringrazio tutti gli sponsor per l'importante sostegno economico che ci consente di offrire un concerto del Primo Maggio di grande qualità"

lunedì, 29 aprile 2019, 13:15

"È con grande orgoglio che ospitiamo Matteo Salvini a Capannori" ha detto il candidato sindaco Salvadore Bartolomei, che è sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Svolta Comune

lunedì, 29 aprile 2019, 10:03

Da RaiNews24 arriva a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio, in provincia di Lucca, il vignettista Gian Lorenzo Ingrami. Appuntamento da non perdere venerdì 3 maggio dalle ore 19.30