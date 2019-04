Inaugurato un defibrillatore alla scuola dell'infanzia di Lammari

Altri articoli in Piana

martedì, 16 aprile 2019, 14:48

La cerimonia, promossa dal comune di Capannori con la collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca e della comunità di Colle di Compito, si svolgerà giovedì 25 aprile a partire dalle ore 10.30 nel parco della Rimembranza presso la Chiesa di Santa Maria Assunta

martedì, 16 aprile 2019, 12:53

Il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, Simone Lunardi, interviene sulla discussione che si è accesa sul tema Assi Viari e progetto Anas

martedì, 16 aprile 2019, 10:47

Lo scorso fine settimana è stato un week end o meglio una domenica 14 aprile piuttosto impegnativa e di grandi risultati per la società del Gs. Lammari, sia a livello non competitivo che agonistico dove le ragazze amaranto portano a casa ben quattro titoli di campionesse toscane

martedì, 16 aprile 2019, 10:20

Il Basket Femminile Porcari di nuovo protagonista al Torneo di Pasqua a Pesaro, una manifestazione che ormai da anni fa parte del calendario della società gialloblu e che ha riservato sempre molte soddisfazioni

martedì, 16 aprile 2019, 08:46

Ai biancorossi di coach Bernabei non riesce una seconda impresa dopo quella di lunedì scorso e in una partita da dentro o fuori vengono letteralmente sommersi (73-29) dai padroni di casa che ci candidano a un ruolo da protagonisti nella lotta per salire in serie D

lunedì, 15 aprile 2019, 15:49

A Rosignano Marittimo, nella partita valida per la 12.a giornata del campionato di 1.a Divisione maschile, la formazione lucchese del Volley 2P Pantera/Porcari che giocava in trasferta in terra labronica e sul rettangolo della palestra comunale “Sorbetto”, ha seccamente battuto il team di casa dell’As. Pallavolo Rosignano