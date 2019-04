Piana



Inaugurato un defibrillatore alla scuola primaria di Gragnano

martedì, 9 aprile 2019, 16:23

Prosegue l’installazione dei defibrillatori sul territorio comunale. Un apparecchio salvavita stamani (martedì) è stato posizionato in via dei Pieroni a Gragnano, all’esterno della scuola primaria grazie alla collaborazione fra Comune di Capannori e Mirco Ungaretti Onlus e alla donazione di Francesca Torregiani in memoria del padre Ferruccio.

La cerimonia è stata particolarmente partecipata e ha visto la presenza dell’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti, della dirigente dell’istituto comprensivo di Camigliano, Gioia Giuliani, della vice presidente di Mirco Ungaretti Onlus, Marisa Giunchigliani, di Francesca Torregiani, alunni e genitori.