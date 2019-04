Iniziati i lavori preliminari nell'area militare di Tassignano

Altri articoli in Piana

giovedì, 4 aprile 2019, 16:42

Con il collegamento della nuova tubazione all’acquedotto cittadino, si è concluso ufficialmente, e con esito positivo, l’intervento di sostituzione della condotta idrica in via Ferranti, ad Altopascio

giovedì, 4 aprile 2019, 16:34

Il neo-assessore allo sviluppo del territorio, Daniel Toci, coglie l'occasione per rispedire al mittente le accuse avanzate nei giorni scorsi dai consiglieri di minoranza

giovedì, 4 aprile 2019, 14:09

E' prevista per sabato 6 aprile alle 11.30 l'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia di Capannori. In vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio, il gruppo politico del partito a firma Giorgia Meloni ha scelto di ufficializzare l'apertura della sede in Via Romana 209, anche se è già viva...

giovedì, 4 aprile 2019, 12:50

"L'amministrazione Menesini lancia il cantoniere di paese 'a chiamata' su Whatsapp, sull'onda del "successo" - dicono loro - del servizio Acchiappa Rifiuti. Ma le discariche abusive che ho segnalato sono ancora lì". Commenta così Daniele Boschi, candidato sindaco di CasaPound Italia

giovedì, 4 aprile 2019, 12:49

Entra nella fase operativa "Diamoci una mano", progetto che l'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha fortemente voluto allo scopo di inaugurare una nuova era rispetto alle politiche legate all'assistenza

giovedì, 4 aprile 2019, 11:23

Le famiglie delle bambine e dei bambini iscritti ai nidi comunali e privati accreditati per i quali si usufruisce dei buoni servizio hanno tempo fino al 10 aprile per mettersi in regola con i pagamenti delle rette del primo trimestre 2019 e avere così diritto al rimborso del 60 per...