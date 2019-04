Piana



La Farmacia Biagi Capannori sconfitta in gara-3 a Montale e fuori dai play-off

martedì, 16 aprile 2019, 08:46

La stagione della Farmacia Biagi Capannori si ferma in gara tre dei quarti di finale play-off di Promozione a Montale. Ai biancorossi di coach Bernabei non riesce una seconda impresa dopo quella di lunedì scorso e in una partita da dentro o fuori vengono letteralmente sommersi (73-29) dai padroni di casa che ci candidano a un ruolo da protagonisti nella lotta per salire in serie D. Per la Polisportiva si conclude comunque una stagione positiva, culminata con i primi playoff di Promozione della loro storia.

FARMACIA BIAGI: Lombardi 3, Andreini 1, Puccinelli ne, Dini, Coluccio, Del Dotto 3, Barsotti, Panzino 2, Piochi 1, Ghiaré 16, Franchini, Masini 3. All. Bernabei

Nel campionato Under 18 sconfitta in trasferta per la Farmacia Biagi sul parquet di Monsummano (75-56).



FARMACIA BIAGI CAPANNORI: Bernardoni ne, Del Dotto, Belfiori, Caredio, Panattoni 1, Paoletti 9, Frediani 1, Piazzolla 2, Romoli 16, Ilaria 9, Cassolino, Avdiu 18. All. Bernabei

Prima vittoria nella seconda fase Under 16 invece per la Tissue Tech che supera Scandicci (51-45) in casa.

TISSUE TECH: Kola 15, Benedetti, Frediani 5, Aliu, Silistenau, Magnani 7, Maggi, Giusti, Caredio 5, Bernardoni 5, Roncaglia 4. All. Corda



Vittoria facile anche per l'Under 15 di coach Piochi che regola in casa il Basket Volterra 95-71 confermandosi tra le prime della classe in un girone molto equilibrato.



VERAVISION: Frediani 6, Tafa, Selvino, Stanghellini, Maggi 6, Biagetti, Benedetti 4, Riccucci, Di Martella Orsi 30, Aliu, Kola 49, Paterni. All. Piochi

Nel volley una vittoria (3-0 contro il Volley Barga) e una sconfitta (0-3 contro la Nottolini Capannori) per la Polisportiva Under 12 che chiude così il campionato in seconda posizione a 4 punti dalla capolista Nottolini.