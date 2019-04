Piana



La Padulata di Porcari festeggia la sua trentesima edizione

martedì, 30 aprile 2019, 11:37

Si corre domani, 1 maggio, la trentesima edizione della Padulata, pedalata ecologica nell'ex alveo del Lago di Bientina, davvero un bel traguardo per l'associazione porcarese Torretta Bike. Attesi centinaia di appassionati delle due ruote, bambini e famiglie intere che percorreranno le vie di Porcari verso il Padule.

Quest'anno previste novità, a partire dalla maglietta omaggio per tutti i partecipanti. Non mancheranno il consueto ricco pacco gara e i due ristori, uno a base di pane, cioccolata, acqua e The in Padule nei pressi del lago della Gherardesca e l'altro ben più succulento al ritorno in piazza degli Alpini. Altra sorpresa una gimcana in piazza per i più piccoli all'arrivo.

Questo il percorso della carovana: piazza degli Alpini, via Catalani, via Marraccini, via Casoni, via Fossanuova fino alla Baracca di Nanni, via delle Barche e ristoro presso il lago della Gherardesca. Al ritorno stessa strada al contrario.

"Quest'anno - afferma il Presidente della Torretta Bike, Giorgio Tomei - festeggeremo la trentesima edizione che - grazie alla sinergia con altre associazioni locali come l'Atletica Porcari, che da anni ci aiuta nella distribuzione dei pacchi gara, e la Croce Verde - farà di tutto per accogliere alla grande la moltitudine di appassionati che da un anno all'altro attendono la data del 1 maggio per scatenarsi nello sterrato e nelle pozze d'acqua, che quest'anno non mancheranno".

Il percorso è lungo circa 18 km di cui 10 in asfalto e 8 su sterrato. Appuntamento per tutti quindi in piazza degli alpini alle 14 per le iscrizioni. La partenza è prevista alle 15.