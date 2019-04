Piana



La Porcari che vogliamo: "Quello che abbiamo fatto, una volta letti gli atti, lo rifaremmo centinaia di volte perché eravamo in dovere di farlo"

martedì, 30 aprile 2019, 17:24

Non tarda la replica del gruppo consiliare "La Porcari che Vogliamo". Lo fa attraverso un video, pubblicato pochi minuti fa su fb, dal capogruppo in consiglio comunale Riccardo Giannoni.

"Siamo padri e madri di famiglia, anche noi. Quello che abbiamo fatto, una volta letti gli atti, lo rifaremmo centinaia di volte perché eravamo in dovere di farlo. Gli aggettivi "urgenti" e "indifferibili" legati ai lavori da realizzare sul Plesso che ospita la scuola Orsi non gli abbiamo usati noi per gettare la gente nel panico ma sono scritti sui documenti del Comune di Porcari. Se avessero "scherzato" nell'utilizzare queste parole, visto che ora dicono che in realtà non si trattava di lavori urgenti e indifferibili, significa che hanno scherzato, da irresponsabili, col fuoco."

"Relativamente, infine, alle misere argomentazioni che portano a sostegno del loro operato vogliamo inoltre specificare quanto segue:- nel 2018 la Regione Toscana ha utilizzato tutte le risorse stanziate per quel bando per finanziare interventi urgenti e indifferibili e quindi non sono avanzati soldi per interventi che non avessero questa finalità. A dimostrazione di ciò la Giunta Regionale ha dovuto effettuare una variazione di bilancio il 10 dicembre scorso stanziando ulteriori 750.000 euro perché non ve ne erano più a disposizione. Soldi che sono stati affidati a 5 scuole il 14 dicembre, 4 delle quali chiuse o comunque senza attività scolastica in corso, 1 (Porcari) che è invece rimasta sempre aperta.- Il finanziamento concesso al Comune di Massa per l'adeguamento sismico dell'ex scuola Alfieri non ha a corredo una ordinanza di chiusura dello stabile semplicemente perché al suo interno non c'è da anni alcun studente e non vi si svolge attività didattica (è una EX scuola). E' un immobile destinato ad altro che tornerà ad ospitare studenti solo DOPO che saranno terminati i lavori."