L’Antica Chiusa Borrini e il tè di camelia: un gioiello segreto nel cuore del Compitese

martedì, 2 aprile 2019, 20:08

di Daniela Nardi

Nel borgo delle Camelie, a S. Andrea di Compito, si trova l’antica chiusa Borrini, che è l’unico luogo in Italia dove, dalle camelie, viene prodotto il tè.

Di proprietà della famiglia, questo luogo incantato è riparato e protetto da antiche mura del 1690 (da cui il nome di “chiusa”) e conserva al suo interno una cappella, ove riposano gli avi tra cui colui che tra i primi - insieme al fratello Alessandro - impiantò le camelie nel compitese, il dottor Angelo Borrini, medico ed oculista personale del Duca di Lucca, Carlo Ludovico di Borbone.

Il dottor Borrini aveva una vera passione per queste piante originarie dell’Asia, che coltivò con grande cura arricchendo nel tempo con piante rare il suo meraviglioso giardino.

Nell’antica chiusa Borrini si coltivano camelie ornamentali e da tè, dall’idea di un discendente del dottor Borrini, il signor Guido Cattolica, agronomo, che alla fine degli anni 80 da alcuni semi di una Camellia sinensis dell’orto botanico di Lucca ha creato una piantagione di camelie da tè di circa 2.500 piante.

Il raccolto parte dagli inizi di maggio, si hanno sino a cinque raccolti l’anno per un totale di 16 - 17 chilogrammi di tè.

Nell’antica chiusa Borrini si producono quattro tipi di tè, tutti estratti dalle stesse piante: il thé bianco, quello verde, quello nero e l’oolong che hanno lavorazioni diverse.

Per il thé bianco e per il verde si procede subito, con il primo raccolto, all’essiccatura, mentre i raccolti successivi sono dedicati alla produzione di oolong e del thé nero. Per l’oolong (dal sapore di moscato, simile al thé indiano) si ha una sorta di semi fermentazione, totale per il thé nero, con una lavorazione intermedia, per entrambi, chiamata rollatura sino ad arrivare all’essiccazione finale.

Proprio la lavorazione totalmente naturale permette di usare le bustine di thé due volte

La produzione lucchese di tè è l’unica in Italia e riscuote un ottimo successo nel mondo. Come ci ha raccontato proprio il signor Cattolica, sguardo da buono e sorriso sornione, durante la 30^ mostra delle antiche camelie della lucchesia tuttora in corso, il tè dell’Antica Chiusa Borrini ha ottenuto per l’oolong opale il 12° posto su 60 ed il decimo per il nero, tra tutti i produttori mondiali.

Abbiamo chiesto al signor Cattolica di svelarci qualche aneddoto e qualche curiosità sul suo pregiato tè.

Quasi imbarazzato e stupito dall’interesse che suscita, ci ha raccontato di aver ricevuto visite da personaggi noti del bel mondo, attori (tra cui Depardieu e Delon), reali (tra cui la principessa Charlène Wittstock di Monaco, che ricambiava la vista che lo stesso Cattolica aveva fatto nel principato, invitato dal principe Alberto) e vari maharaja indiani, increduli che in quel piccolo borgo incantato si producesse un thé così particolare. La sorella del signor Cattolica sostiene addirittura che il raja indiano Banerjee, proprietario di una famosa piantagione indiana, gli abbia chiesto di impiantare in India ben 16.000 camelie sinensis per riprodurre il tè lucchese ma che poi la scoperta di un giacimento di diamanti proprio nel luogo dove doveva sorgere la piantagione avrebbe fermato il progetto.

Il signor Cattolica ha poi ricordato una ricca proposta ricevuta per vendere in blocco la sua chiusa, che ha rifiutato.

Il signore del tè ci ha raccontato anche che è stato addirittura scritto un libro ispirato alla sua storia, Assam di Gerard de Cortanze.

Abbiamo chiesto al signor Cattolica quale sia il segreto per un buon thé e ci ha risposto che è il tempo di infusione, che deve essere esattamente quello consigliato dal produttore.

La chiusa è liberamente visitabile durante la mostra delle camelie, mentre negli altri periodi bisogna fissare un appuntamento.

Il particolarissimo tè di camelia non è in commercio nei negozi, ma è acquistabile solo in loco, per un mercato di nicchia da veri intenditori (si dice che anche l’emerito Papa Ratzinger lo apprezzi molto).