Piana



Lega: "Illuminazione stradale. Un lusso per i cittadini compitesi?"

lunedì, 29 aprile 2019, 18:09

"La giunta Menesini, negli ultimi cinque anni, ha creato cittadini di Serie A e Serie B. Tra questi ultimi rientrano, spesso, quelli che abitano le frazioni del Compitese.

Il candidato al Consiglio Comunale Bartoli Tommaso, iscritto nella lista della Lega ci riporta che, a seguito di colloqui con i Cittadini di alcune frazioni Compitesi "l'illuminazione stradale è praticamente inesistente o scarsa in molti tratti dove sono presenti abitazioni".

"Ciò comporta" - prosegue Bartoli - "enormi rischi per la viabilità notturna oltre ad essere una carta a favore di chi vuole commettere atti di vandalismo, furti e rapine. È per questo che, nelle prossime sere, sarò personalmente presente in queste frazioni per prendere spunto di quali saranno gli interventi da eseguire".

Bartoli quindi rincara la dose: "La sicurezza dei Cittadini è stato un punto di scarso interesse della Giunta Menesini; noi della Lega e tutto il Centrodestra con Bartolomei, vogliamo dare una svolta a questa situazione, proponendo un potenziamento dell'organico della Polizia Municipale affinché vi sia un più proficuo pattugliamento in strada, garantirne il turno notturno per il pronto intervento, oltre ad un'altra serie di iniziative per rendere sempre più sicuri i nostri centri abitati".

Per mettersi in contatto con il candidato al Consiglio Comunale Bartoli Tommaso, è disponibile la pagina Facebook "Bartoli Tommaso - Candidato al Consiglio Comunale di Capannori" oppure via cellulare al numero 334.751.2439 attivo anche su WhatsApp.