"Luca Menesini candida nelle sue liste berlusconiani e fan di Salvini"

venerdì, 19 aprile 2019, 18:34

Potere al popolo Lucca accusa apertamente il candidato a sindaco e attuale primo cittadino di Capannori Luca Menesini, di aver inserito nella propria lista civica personaggi che, fino a poco tempo fa, manifestavano simpatie per la destra:

Mentre a livello nazionale il Pd giura di voler rappresentare l'alternativa al governo Lega - Cinque stelle, a Capannori, il candidato a sindaco del Pd, Luca Menesini, pur di raccattare voti per la rielezione, candida nelle proprie liste Maria Lucia Di Blasi, una fan di Salvini e del ministro Fontana (quello che ha sponsorizzato il convegno di integralisti cattolici di estrema destra a Verona), che su Facebook plaude alle gesta di entrambi.

Ma non è tutto.

Sul proprio carro elettorale, Menesini ha fatto salire anche Pio Lencioni, consigliere comunale di Forza Italia fino al mese scorso, e Roberto Quilici, cinque anni fa candidato a Capannori con il centrodestra.

Troviamo indecente la spregiudicatezza di Menesini, che pur di racimolare voti, imbarca di tutto, trasformando la politica in un mercato.

Non contano le idee filoleghiste o berlusconiane sostenute fino a ieri da certi candidati (e, nel caso della Salviniana, rivendicate tutt'oggi), contano solo i voti utili portati in dote.

Domandiamo a coloro che, in buona fede, considerano Menesini come un'alternativa alla destra Leghista - pentastellata: questo modo di far politica vi rappresenta?



Chiudiamo con un pensiero per i 5 stelle di Capannori che, con la loro solita faccia di bronzo, su questo tema fanno i moralizzatori sui social. Vorremmo rinfrescar loro la memoria: siete al Governo con Salvini, Fontana, Pillon, Calderoli, Siri, e chi più ne ha più ne metta, avete condiviso con questi neofascisti l'adozione di provvedimenti xenofobi e razzisti senza precedenti e avete ancora il coraggio di parlare?