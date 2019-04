Piana : capannori



Lunardi (M5S): "Assi viari, la sceneggiata del sindaco Menesini"

giovedì, 18 aprile 2019, 13:24

Il candidato sindaco Simone Lunardi interviene sull'odierno consiglio comunale convocato in “sessione straordinaria urgente” alle 8.30, per la discussione degli assi viari.



"In prima battuta - afferma - mi soffermo sull'orario di convocazione del consiglio:le 8.30, sicuramente un orario “agevole” per le persone che volendo partecipare sono impossibilitate a causa del giorno lavorativo. Detto questo, il sottoscritto insieme al consigliere Pini, non ha partecipato al consiglio odierno nè mai parteciperà a qualsiasi assemblea istituzionale volta esclusivamente a ridare una verginità politica all'attuale sindaco Menesini. Non abbiamo bisogno di sentire l'omelia del sindaco, già tante in questi 5 anni ne abbiamo sentite, ma al contrario non abbiamo mai sentito dire un “ho sbagliato, scusate”, “l'aeroporto è fallito anche a causa della mia visione sbagliata” oppure “ho sbagliato, scusate, la Corte dei Conti mi ha condannato a risarcire il Comune”.



"Davanti ad una tale mistificazione del buon padre di famiglia - attacca -, di “Capannori c'è” noi preferiamo starne lontani. E' bene essere chiari fin da subito: mi sono sempre battuto fin dal mio ingresso nel 2014 in consiglio comunale insieme a tutto il gruppo di Capannori contro gli assi viari che ci vennero allora proposti e che oggi, puntualmente, tornano a tenere banco in tutti gli schieramenti che si presenteranno alle elezioni comunali del 26 maggio. E' bene stare lontani da persone che con governi di CDX e governi di CSX hanno sempre ammorbato la partecipazione della Cittadinanza con parole vuote, sostenendo che gli assi viari sarebbero la risoluzione di tutti i problemi della piana di Lucca ed un forte incentivo alla ripresa economica".



"Con noi al governo nazionale e al governo locale - dichiara - l'opera non verrà mai realizzata. Già nel mese di settembre 2018 abbiamo dimostrato, in una presentazione pubblica, che esistono altre soluzioni meno impattanti e meno costose. In questi mesi ci siamo sempre di più occupati della questione, migliorando l'impatto ambientale di quanto pensiamo di poter realizzare: nè una tangenziale nè un sistema di assi viari, ma la pura e semplice messa in sicurezza dell'esistente con la realizzazione del nuovo casello di Mugnano ed altre minori opere collaterali. E' mai possibile che l'ottusità di questa amministrazione sia rivolta solo ed esclusivamente a voler realizzare la famosa “bretellina” di Via Chelini - Pip di Carraia, ed a contrastare la realizzazione di un casello, su di un'arteria nazionale come l'autostrada, quando anche l'amminnistrazione comunale di Lucca ritiene fondamentale il casello di Mugnano?. Ma non è forse il Pd a governare a Lucca? Non è forse il Pd a governare a Capannori? Non era il Pd fino a giugno 2018 a Governare a Roma? E non è forse il Pd a governare la regione?"



"E' ora di cambiare - conclude -, non solo musica, ma pure sindaco! Per ulteriori approfondimenti si terrà un incontro con la Cittadinanza giovedì 18 aprile presso il Bar “Perditempo”, via di Tiglio n.62, Pieve San Paolo - ore 21.15".