Piana : capannori



Lunardi (M5S): "No assi viari già nel 2014"

martedì, 16 aprile 2019, 12:53

Il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, Simone Lunardi, interviene sulla discussione che si è accesa sul tema Assi Viari e progetto Anas.



"Vorrei ricordare - esordisce - a quanti, ora, si stracciano le vesti per il progetto definitivo, che già nel lontano 2014 la nostra posizione, come MoVimento 5 Stelle, era contraria a questo scempio economico (270 milioni di costo presunto dell'intera opera) ed ambientale. Inutile che i candidati sindaco Menesini e Bartolomei si agitino tanto nel sostenere che l'opera, così non va, quando sono i loro schieramenti ad aver gettato le basi e proseguito un simile “troiaio” (copyright Menesini)".



"Le elezioni comunali sono vicine - dichiara -, mancano 40 gg ed ovviamente per cercare di garantirsi la lauta poltrona di sindaco (3.000 euro lordi al mese), si è pronti a dire di tutto. Anche il contrario di ciò che i “vertici” politici hanno imposto fino ad ora. Bene, noi del MoVimento 5 Stelle siamo chiari. Con noi al governo nazionale e al governo locale, l'opera non verrà mai realizzata".



"Ci adopereremo - conclude - solo per la realizzazione del casello autostradale di Mugnano ed il collegamento diretto dello stesso con l'Ospedale San Luca Già nel 2014 abbiamo sostenuto che deve essere utilizzata l'autostrada come asse ovest – est, ed oggi, prendiamo atto che tale proposta ha suscitato l'interesse degli altri schieramenti. Evidentemente abbiamo una visione lungimirante nell'interesse esclusivo della cittadinanza e non per i vertici di partito. Di tutto il resto ci interessa la sola messa in sicurezza. Per questo ed ulteriori approfondimenti si terrà un incontro giovedì 18 aprile, presso il Bar “Perditempo”, via di Tiglio n.62, Pieve San Paolo - ore 21.15"