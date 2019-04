Piana : capannori



M5S: "Ascit, aumentata la tariffa anche nel 2019"

sabato, 6 aprile 2019, 14:24

Il Movimento 5 Stelle Capannori, tramite il proprio candidato sindaco Simone Lunardi, controbatte alle affermazioni della consigliera Pisani e dell'Azienda Ascit, circa l'invarianza delle tariffe della spazzatura, ovvero la Tari.



"Noi - dichiara - non prendiamo in giro i cittadini, diciamo le cose per come sono e vengono deliberate dal Comune. La tariffa variabile, quella che si paga per i ritiri dei sacchi del grigio (utenze domestiche) o lo svuotamento dei bidoni (utenze non domestiche), ha avuto la seguente variazione: 2014, utenze domestiche euro 0,128 lt, quindi sacchetto da 70 lt, netto iva = 8,96 euro; 2019, utenze domestiche euro 0,124 lt, quindi sacchetto da 70 lt, netto iva = 8,68 euro 2014, utenze non domestiche euro 0,079 lt, quindi bidone da 1.100 lt, netto iva = 86,90 euro; 2019, utenze non domestiche euro 0,135 lt, quindi bidone da 1.100, netto iva = 148,50 euro; Il Movimento 5 Stelle di Capannori tramite il proprio candidato sindaco Simone Lunardi, ha sempre contestato le modalità di fatturazione alle utenze non domestiche (aziende) utilizzata da Ascit, per questo vi invitiamo all'incontro dell'11 aprile ore 21, presso il B&B il Rio di Vorno, via del folle Mansi n.1 Vorno, per parlare insieme delle problematiche di Ascit e del programma elettorale. Noi del Movimento leggiamo i regolamenti comunali ed i numeri dei contratti ed a quelli ci atteniamo".