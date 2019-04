Piana : porcari



“Musica per gli auguri pasquali”: concerto all’auditorium “V. da Massa Carrara”

mercoledì, 3 aprile 2019, 13:01

Il “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani”, in collaborazione con il comune di Porcari, organizza il concerto vocale – strumentale “Musica per gli auguri pasquali”, all’auditorium “V. da Massa Carrara” (ex teatro Cavanis), domenica 7 aprile, con inizio alle 17.30. Anche questo concerto – ad ingresso gratuito su prenotazione telefonica (347 9951581), appartiene ad uno degli appuntamenti annuali, ormai fissi, che il Circolo Catalani realizza grazie alla fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale di Porcari e della Fondazione Cavanis: una riuscita sinergia riscontrata da risultati più che positivi, come afferma l’assessore alla cultura Roberta Menchetti.



«Già da diverso tempo – sostiene Menchetti, - l’amministrazione comunale di Porcari collabora con il Circolo Amici della Musica “A. Catalani” all’organizzazione di vari Concerti tra i quali quello tradizionale di Pasqua. Questa sinergia ultra decennale, ha prodotto ogni anno un successo di pubblico e di critica sempre crescenti. Crediamo fortemente – conclude Menchetti - nella collaborazione attiva con l’associazionismo locale che ci permette di fare rete, di condividere idee e risorse.»



L’altro appuntamento musicale, sempre sotto l’insegna della sinergia collaborativa ricordata da Menchetti, è previsto nel mese di novembre 2019: per la rassegna “L’opera in sessanta minuti”, dedicata a Giacomo Puccini, quest’anno si realizzerà Tosca. Particolarmente significativo il programma musicale di domenica 7 aprile, il cui filo conduttore è legato alla stagione primaverile, senza dimenticare l’occasione della festività pasquale. Infatti il repertorio prevede, come brano di apertura, “La primavera”: il primo dei quattro movimenti de Le quattro stagioni, di Antonio Vivaldi. Ad esso segue il celeberrimo Canone in re maggiore, di Pachelbel, un brano di singolare fascino, la cui diffusa popolarità si deve – in parte - alla musica leggera: nel 1968 il gruppo musicale rock di origine greca, gli Aphrodite’s Child, usarono l’incipit del Canone come melodia portante del famoso brano Rain and tears. Ai brani iniziali, puramente strumentali, ne seguono altri due, altrettanto famosi, dedicati ad orchestra e voci: Ave Verum Corpus K 618, di Mozart e, a conclusione, lo Stabat Mater di Pergolesi. La prassi esecutiva dell’intero programma è affidata a professionisti altamente qualificati per questo tipo di repertorio quali il soprano Francesca Cappelletti e il mezzosoprano Antonia Fino, sostenute dall’orchestra cameristica “Ensemble Nuova Europa” dell’Associazione O.M.E.G.A; ad Alan Magnatta è affidata la concertazione e direzione. Il pomeriggio musicale si avvale della conduzione di Loredana Bruno quale anchorwoman.