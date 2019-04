Nel borgo di Ruota inaugurato un defibrillatore

Altri articoli in Piana

lunedì, 8 aprile 2019, 16:29

Dopo gli Allievi B 2003, il Tau vince il campionato regionale anche con i Giovanissimi Elite 2004. I ragazzi di mister Gabriel Pucci, infatti, hanno vinto per 1 a 0 con la Sestese e hanno così ottenuto il titolo con quattro giornate di anticipo

lunedì, 8 aprile 2019, 15:48

Progetto per le Mura: sono iniziati i lavori di ristrutturazione, restauro e riqualificazione del monumento-simbolo di Altopascio. Abbattimento delle barriere architettoniche, rifacimento dei percorsi pedonali di accesso al monumento, valorizzazione del parco delle Mura castellane, nuova illuminazione e recupero, ristrutturazione e apertura al pubblico dei silos dei granai, che si...

lunedì, 8 aprile 2019, 15:12

anta gente al civico 209 di Via Romana, dove a tagliare il nastro, davanti ai soci di partito, cittadini e giornalisti, l’Onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, il Segretario Provinciale Marco Chiari e il candidato sindaco di Capannori Salvadore Bartolomei, che hanno espresso “profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno...

lunedì, 8 aprile 2019, 15:09

La '30^ Mostra Antiche Camelie della Lucchesia' conclusasi ieri ha fatto registrare il record assoluto di presenze dalla sua istituzione. E' risultata quindi vincente la formula dei fine settimana a tema che ha sicuramente contribuito ad attrarre un maggior numero di visitatori nel Borgo delle Camelie

lunedì, 8 aprile 2019, 14:03

Sarà reso più sicuro il bivio fra via di Liso e via Lombarda a Lammari, tutelando dalla sosta selvaggia le abitazioni che sorgono nell'area e garantendo la svolta dell'autobus di linea. L'amministrazione Menesini, infatti, darà avvio alla predisposizione di un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'incrocio

domenica, 7 aprile 2019, 15:50

Il sindaco Ballini: "Finalmente Bertilacchi svela la sua identità. Da lui lezioni di etica e democrazia non ne prendo"