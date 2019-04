Piana



Nel tour de force la Polisportiva Volley Capannori batte al quinto set il Volley Appennino Pistoiese

mercoledì, 3 aprile 2019, 17:15

A S. Marcello Pistoiese, ad appena due giorni dalla precedente vittoriosa partita, la Polisportiva Volley Capannori, torna in campo per disputare la 7.a giornata del Torneo Under 17 Femminile girone C, giocando in trasferta contro l’As Appennino Pistoiese Volley terminando una gara molto sofferta e dove riescono a fare sua la gara solo al quinto set. Le pistoiesi infatti, nel proprio palazzetto dello sport “Sandro Pertini” erano scese sul proprio rettangolo determinate a fare risultato e dopo essere state in vantaggio sul 2-0 subiscono il ritorno delle ospiti del Volley Capannori, riuscendo però a guadagnare il suo primo punto in classifica, con il tabellone che si è fermato sui parziali: 28-26, 25-20, 15-25, 25-27, 9-15. Buono è stato l’arbitraggio del sig.na Chiara Crovelli.

I tecnici della squadra capannorese, Erika Franceschini e Maurizio Gigante hanno fatto giocare le atlete: Luisa Avanzinelli (L), Irene Buoni 11, Francesca Da Valle 5, Marta Doroni, Marika Franceschini 8, Irene Lanfri, Silvia Lunardi 18, Irene Palmucci 25, Elena Sozzani 2, Alessandra Zefi 7; non entrate: Marta Battisti, Rebecca Lencioni (L); assenti: Alexandra Del Vigna, Vittoria Favilla, Matilde Nieri.

I coach Franceschini e Gigante, a fine gara hanno così commentato: “ci viene difficile commentare questa gara, oggi le nostre avversarie sono scese in campo determinate a smuovere la loro classifica che le vedeva ultime a zero punti, mentre le nostre ragazze memore dell’andata credevano che sarebbe stata facile giocare contro il fanalino di coda, tanto che hanno fatto l’errore di sottovalutarle. Non è da escludere che sia anche subentrata la stanchezza della gara disputata solo due giorni fa contro il Porcari Volley, tanto che le nostre avversarie hanno approfittato della situazione e se la sono giocata punto/punto, infatti il primo set l’hanno vinto ai vantaggi, mentre il secondo parziale lo chiudevano con cinque lunghezze di vantaggio. Nel terzo periodo le nostre ragazze si sono riscattate chiudendolo a proprio favore lasciando le pistoiesi a 15, mentre nel quarto effettivamente si è vista la stanchezza nelle gambe delle ragazze e la poca lucidità che permetteva di far ritornate le nostre avversare che riprendevano a giocarsela punto/punto e solo nel finale riuscivamo a chiuderlo ai vantaggi. Nel quinto e decisivo set, le nostre ragazze, hanno messo in campo le poche energie rimaste riuscendo a chiudere il tie-break, guadagnando così due punti utili per agganciare in classifica il Pantera Volley e il Porcari Volley a 9 punti”.

Intanto prosegue il tour de force per le capannoresi, che domenica prossima, saranno di nuovo sotto rete, stavolta in casa a Capannori, per recuperare la gara della quarta giornata contro il Volley Pantera Lucca Bianca.