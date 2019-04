Nidi d'infanzia: entro il 10 aprile bisogna pagare la retta per ottenere il rimborso del 60 per cento

Altri articoli in Piana

giovedì, 4 aprile 2019, 09:53

Sarà lo spettacolo Incanti d'India, caratterizzato dal linguaggio spirituale della danza, ad aprire, sabato 6 aprile, la terza edizione dei Cammini dell'uomo, il festival promosso dalla comunità dei Ricostruttori, dall'associazione TuttoèVita Onlus e dal comune di Capannori. Lo spettacolo si svolgerà alle 21, ad Artè

giovedì, 4 aprile 2019, 08:41

CasaPound Italia comunica che sabato 6 aprile, dalle 15 alle 19, sarà possibile firmare presso la sede di Marlia la lista in appoggio al candidato sindaco Daniele Boschi. La sede si trova in via della Chiesa 24 a Marlia e possono firmare le persone maggiorenni residenti a Capannori, che non...

mercoledì, 3 aprile 2019, 17:15

A S. Marcello Pistoiese, ad appena due giorni dalla precedente vittoriosa partita, la Polisportiva Volley Capannori, torna in campo per disputare la 7.a giornata del Torneo Under 17 Femminile girone C, giocando in trasferta contro l’As Appennino Pistoiese Volley terminando una gara molto sofferta e dove riescono a fare sua...

mercoledì, 3 aprile 2019, 16:09

Colpo nella notte alla sede della A.s.d. Lammari 1986 in via Coselli. Ignoti si sono introdotti nella sede della squadra di calcio forzando la porta e mettendo tutto a soqquadro. Amareggiato il commento del direttore generale Vittorio Andreoni: "Siamo alle mercé di tutti, nessuno fa nulla"

mercoledì, 3 aprile 2019, 15:19

Centralina di ultima generazione, lampade a led e un braccio più alto in via delle Ville. Saranno realizzati anche due attraversamenti pedonali a chiamata. L’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni: “Un’importante opera in uno dei più sensibili snodi viari del territorio”

mercoledì, 3 aprile 2019, 14:30

A parlare così sono i rappresentanti del gruppo consiliare Insieme per Altopascio, da sempre detrattori della variante richiesta dai titolari dell’azienda secondo la procedura di prassi e che il comune di Altopascio si era avviato a concedere con determinazione 793 dell’8 novembre 2017, per ottenere poi tanto di avallo della...