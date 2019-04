Mostra fotografica sulle bands e la cultura giovanile a Lucca e Capannori negli anni '60-'70

Altri articoli in Piana

venerdì, 19 aprile 2019, 11:38

Dodici donne e dodici uomini, cinque giovani Under 25, un ampio ventaglio di sensibilità culturali, esperienze sociali e legami con il territorio e l'assessore alla scuola, alla comunità e alla casa Francesco Cecchetti come capolista: queste le caratteristiche della lista civica “Sinistra con Capannori”

giovedì, 18 aprile 2019, 17:20

Questa mattina, durante il consiglio comunale convocato urgentemente per rispondere alla Regione Toscana in merito al progetto definitivo degli Assi Viari, le minoranze, nello specifico di Forza Italia, Alternativa Civica e Energie per l'Italia, hanno votato contro la delibera redatta dall'amministrazione

giovedì, 18 aprile 2019, 17:12

Via di Tappo cambia aspetto, partiti i lavori di asfaltatura. L'intervento, inoltre, permetterà all'amministrazione comunale di predisporre lo spazio per l'illuminazione pubblica, oggi assente, che verrà realizzata anche su quella strada, e per sistemare le fosse

giovedì, 18 aprile 2019, 16:26

Se da un lato i Giovanissimi proseguono la loro cavalcata trionfale battendo anche la Liguria con un netto 3-0, dall'altro gli Allievi (in cui militano Mattia Gaddini, Marco Muccioli, e Niccolò Amato) si sono dovuti arrendere di fronte ai padroni di casa del Lazio

giovedì, 18 aprile 2019, 16:14

Sarà destinato ad un progetto di riqualificazione dei paesi centrali di Capannori, da Tassignano fino a Lunata, il finanziamento che, solo due settimane fa, l’amministrazione Menesini ha ottenuto, per un ammontare di 4,4 milioni di euro, in seguito allo scorrimento della graduatoria di un bando regionale per la rigenerazione urbana...

giovedì, 18 aprile 2019, 15:41

Domani la delibera con la quale l'amministrazione Menesini rispedisce al mittente il progetto degli assi viari di Anas sarà inviata alla Regione Toscana che esprimerà un parere sul progetto una volta sentiti i Comuni coinvolti, ovvero Lucca e Capannori