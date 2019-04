Piana



Villa Basilica, Elisa Anelli è il candidato sindaco: "Un onore. Ora a lavoro al fianco dei cittadini"

venerdì, 19 aprile 2019, 14:53

È Elisa Anelli il candidato sindaco della lista civica "Proposta per il Comune di Villa Basilica" alle prossime elezioni amministrative. Trentanove anni, laureata in Scienze Politiche e da sempre impegnata nel mondo del sociale e dell'Associazionismo, Anelli ha iniziato il suo percorso all'interno dell'amministrazione comunale ormai 15 anni fa. Ha svolto per 10 anni il ruolo di vicesindaco e nell'ultima legislatura si è occupata prevalentemente di Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica, raggiungendo risultati importanti come i numerosi finanziamenti a fondo perduto ottenuti per le scuole del territorio. Adesso è il momento giusto per candidarsi al ruolo di Primo Cittadino di Villa Basilica.



"Voglio dire grazie – afferma Anelli – per la grande opportunità che mi viene offerta. Ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare per 15 anni al fianco del Sindaco Giordano Ballini, imparando ciò che è necessario per poter amministrare al meglio un territorio. Sono convinta che la conoscenza dei problemi dei cittadini e la competenza per riuscire a risolverli siano due elementi fondamentali per poter amministrare al meglio un territorio. Io sono orgogliosa del lavoro fatto finora e dell'impegno che abbiamo messo per rendere Villa Basilica un posto ogni giorno migliore".



"La mia scelta – conclude – è animata unicamente dal forte spirito di servizio e di ascolto delle richieste dei cittadini. Sono abitante di Villa Basilica da sempre. Qui sono cresciuta, qui ho iniziato il mio percorso in politica ed è qui che voglio rimanere, insieme ai miei concittadini. Abbiamo già fatto tantissime cose insieme in questi anni. Eravamo presenti sia nei momenti più belli che in quelli più difficili, come la tempesta di vento del 2015. Ci siamo sempre e sempre ci saremo. Con lo spirito e la voglia di sempre anche adesso che inizia questa nuova e meravigliosa avventura".