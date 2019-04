Piana



Rue des Mille, da Montecarlo gioielli alla conquista del mondo

mercoledì, 24 aprile 2019, 18:17

Rue des Mille®, nata nel 2013 a Montecarlo di Lucca, produce gioielli caratterizzati da una particolare lavorazione su lastra d'argento con galvanica in oro rosa nei distretti orafi di Arezzo e Vicenza.

Con un fatturato di oltre 5 milioni di euro nel 2018, Rue des Mille è presente in modo capillare in tutta Italia, con circa 600 rivenditori fidelizzati e corner monomarca nei Coin Excelsior, all'estero con una rete di rivenditori nell'Unione Europea e negli USA.

Rue des Mille, azienda orafa toscana, entra nella piattaforma internazionale per la crescita ELITE

ELITE è il programma internazionale del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose

ELITE raggiunge quota 1.134 aziende, di cui 700 italiane, per oltre 84 miliardi di euro di ricavi e oltre 485.000 dipendenti

Rue des Mille farà parte della classe che entra a far parte del network internazionale di ELITE, il programma del London Stock Exchange Group nato in Borsa Italiana nel 2012 con la collaborazione di Confindustria e dedicato alle aziende ambiziose con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita.

Giacomo Pieroni, fondatore e direttore commerciale ha dichiarato: "L'ingresso della nostra azienda nell'ambito del programma ELITE, certifica il successo del percorso di crescita intrapreso in questi anni e ci garantisce di poter contare da oggi sull'appoggio di un partner altamente qualificato che ci supporterà nel porre in essere il piano di sviluppo che abbiamo in programma, sia dal punto di vista degli obiettivi strategici che per l'equilibrio economico-finanziario."