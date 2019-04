Piana



Nuovo appuntamento con Stefano Tofani e i suoi "Fiori a rovescio"

lunedì, 1 aprile 2019, 13:19

Dopo la bella partecipazione del primo appuntamento, torna anche questa settimana la rassegna "Tra scrittura e disagio - Tre narratori contemporanei raccontano le diversità". Il prossimo appuntamento è giovedì 4 aprile, alle 18, in Sala Granai, piazza Ospitalieri, con Stefano Tofani, autore di "Fiori a rovescio", in cui con grande delicatezza si affronta il tema della emotività, affettività e sessualità delle persone disabili. Accanto a lui, oltre al coordinatore degli incontri, Luciano Luciani, ci sarà anche la professoressa Alessandra Giuntoli, pedagogista clinica.

Stefano Tofani ha pubblicato nel 2013 "L'ombelico di Adamo" (Perrone editore) vincitore del Premio Villa Torlonia. Autore di racconti apparsi con lo pseudonimo di Stof nella rivista "Toilet", ha ricevuto il premio Città di Capannori 2016 e per due volte (2008 e 2017) il premio letterario Fantastic Handicap per le migliori pagine sul tema della disabilità. Con "Fiori a Rovescio", (Nutrimenti 2018), recensito dalle principali testate nazionali, ha partecipato al Festival delle letteratura di Mantova 2018.

Lavora a Lucca come redattore web.

Alessandra Giuntoli, docente presso il liceo "N. Machiavelli" di Lucca, è pedagogista clinica, specializzata in disegno onirico e psicodramma olistico, esperta di linguistica funzionale e operatore specializzato in color test. Nel 2017 ha fondato l'associazione Sculpsit per diffondere la passione alla lettura tra i giovani.

Ingresso libero. Info 0583.215363/216907.