Piana



Nuovo Gazebo al Tennis K, l’amministrazione continua a investire sul miglioramento degli impianti sportivi

martedì, 9 aprile 2019, 13:18

Vola il Tennis K di Porcari che miete successi con i corsi per bambini e nel Master. Uno sforzo importante, che coinvolge tanti appassionati e una trentina di giovani in un’intesa attività educativa, che l’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha deciso di premiare con la realizzazione di un’opera molto attesa. È stato infatti completato il nuovo gazebo che ospiterà i genitori dei ragazzi impegnati sul campo. Una struttura che era stata richiesta dai gestori e dalle stesse famiglie, costrette ad attendere i figli in macchina per sfuggire ai rigori dell’inverno o al caldo dell'estate. Ora invece potranno farlo comodamente seduti e in un ambiente confortevole.

“Si tratta di un intervento molto atteso - commenta il consigliere delegato allo sport, David Del Prete -, un primo passo verso la riqualificazione di un impianto sportivo sempre più utilizzato dalle famiglie di Porcari. Tra l’altro i nostri giovani si sono distinti nelle 4 tappe che si sono disputate in provincia di Lucca contribuendo al termine delle prove, in un'ipotetica classifica, a portare il nostro circolo tra i primi quattro sia per numero totale di partecipazioni, sia per punteggio totale acquisito tra vittorie e piazzamenti”.

L'amministrazione non intende fermarsi, continuerà ad investire in un futuro prossimo su questa interessante realtà e ha già attivato gli uffici per individuare bandi ad hoc che possano almeno in parte finanziare ulteriori interventi che andrebbero a impreziosire ulteriormente la struttura di via Romana Est.