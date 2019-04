Piana



Pallavolo 1^ divisione maschile il Volley 2P, Pantera/Porcari espugna il campo del Rosignano

lunedì, 15 aprile 2019, 15:49

A Rosignano Marittimo, nella partita valida per la 12.a giornata del campionato di 1.a Divisione maschile, la formazione lucchese del Volley 2P Pantera/Porcari che giocava in trasferta in terra labronica e sul rettangolo della palestra comunale “Sorbetto”, ha seccamente battuto il team di casa dell’As. Pallavolo Rosignano fermando il tabellone sullo 0-3 con i seguenti parziali 18-25, 17-25, 23-25. Perfetto l’arbitraggio del direttore designato per questa gara la sig.na Marika Femia.

Il Volley 2P Pantera/Porcari ha giocato con: Filippo Celestini 10, Marco Farinelli 4, Francesco Giambastiani 3, Luca Giuliani 4, Fabrizio La Rosa 15, Lorenzo Menichetti 14, Matteo Petri 4, Tommaso Puccinelli (L), Leonardo Salani, Sebastian Scarafoni 6; non entrato: Gianfranco Davini; assenti/non convocati: Daniel Anfuso, Jonathan Cortopassi (L), Alessio Del Testa, Gabriele Micheloni, Simone Pisani; dirigente accompagnatore Maurizio D’Olivo.

Il coach del Volley 2P, Maurizio Gigante, a fine gara, ha così commentato: “è stata un’ottima prestazione quella dei miei ragazzi, si sono portati subito avanti nel punteggio mantenendolo fino alla fine del primo e secondo set che si concludevano nettamente a nostro favore. L’unica nota negativa è stata l’infortunio alla caviglia del nostro opposto Marco Farinelli, al termine del secondo parziale. Nel terzo set infatti, si subiva il ritorno degli avversari che si portavano subito avanti di tre/quattro punti che, riuscivano a mantenere fino al 23esimo punto, poi con l’ottima reazione nel finale dei miei ragazzi riuscivamo prima a raggiungerli e poi superarli, chiudendo il set e la gara. La vittoria, ci vede ora in classifica ancora secondi ma solo ad un punto dal Migliarino Volley che è stato battuto fuori casa al tie-break dal S. Vincenzo Volley”.