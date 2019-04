Piana



Pd a favore della delibera contro al progetto definitivo del sistema tangenziale di Lucca

venerdì, 19 aprile 2019, 15:53

«Il Partito Democratico di Capannori, ha votato a favore della delibera portata dal sindaco Luca Menesini in consiglio comunale che dà, sostanzialmente, parere contrario al progetto definitivo del Sistema tangenziale di Lucca». Lo dichiara la segretaria del Pd capannorese, Silvana Pisani, che spiega le ragioni della scelta fatta dal partito che rappresenta.

«Per quanto concerne i motivi che stanno a monte della nostra presa di posizione in merito al Sistema Tangenziale – conclude la segretaria del Pd capannorese – è oramai chiaro che il Partito Democratico mette avanti a tutto l’interesse del territorio e dei suoi abitanti: per questo riteniamo che sia troppo semplicistico liquidarla come dibattito interno a un partito. Non è questo. Non lo è mai stato, né lo sarà mai. E’ avvilente e distruttivo veder sporcare strumentalmente la buona azione politica anche quando agisce al di sopra degli schemi e con l’unico obiettivo di rispondere responsabilmente ai soli interessi del territorio e dei cittadini che amministra».

«Come più volte sottolineato – spiega Pisani – il Partito democratico ha scelto di stare dalla parte del territorio e dei cittadini. Non si tratta, a nostro avviso, di una battaglia politica, bensì di una sacrosanta battaglia che è nostro dovere portare avanti per il bene del nostro territorio e nell’interesse della comunità intera. Rispondiamo con serietà a quanto ci viene richiesto».

Per il Partito Democratico i punti elencati nella delibera hanno tutti uguale importanza: «Il documento – spiega Silvana Pisani – sintetizza perfettamente quella che è anche la nostra posizione. In particolare, riteniamo fondamentale che venga sviluppata una progettazione meno impattante, intercetti e convogli il carico di traffico pesante togliendolo dalle strade comunali liberando i centri abitati dai camion e recepisca quanto emerso dall’inchiesta pubblica e avanzato dal Sindaco.

Le richieste approvate ieri da parte del consiglio comunale di Capannori, a nostro avviso, rappresentano bene le istanze del territorio e non sono dettate da ragioni politiche, bensì nascono dal buon senso e dalla volontà di tutelare l’area dove questa imponente infrastruttura andrà a realizzarsi».

«A non essere comprensibile – afferma Pisani – è la posizione del centrodestra che si dichiara apertamente contrario al progetto, ma, in consiglio comunale, poi, non ha votato il documento presentato dal sindaco Menesini. Questo, a nostro avviso, è un chiaro esempio di come voglia fare politica il centrodestra: a parole, ma non a fatti.

Altrettanto incomprensibile, poi, la posizione del Movimento Cinque Stelle che, addirittura, ha disertato la seduta: se per i Pentastellati l’infrastruttura è realmente inutile e dannosa per il territorio, perché non hanno preso parte al consiglio comunale, portato le loro ragioni, dato il loro contributo alla discussione e, alla fine, votato il documento? Fare politica nell’interesse dei cittadini e del territorio che si governa (o che si vorrebbe governare), a volte, significa anche prendere posizioni non a tutti gradite, assumersi responsabilità spesso scomode, come ben dimostra l’azione sui nuovi assi viari portata avanti dal sindaco Menesini e dalla coalizione che lo appoggia».