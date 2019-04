Piana



"Prebende preelettorali a Capannori"

mercoledì, 10 aprile 2019, 20:09

Paolo Rontani dell'Udc interviene nuovamente in merito alle prossime elezioni amministrative di Capannori criticando l'attuale amministrazione comunale per una serie di contributi erogati attraverso le ultime delibere:

Ad un mese e mezzo dalle elezioni amministrative, fioccano i contributi erogati dal comune, tanto per far capire chi è il padrone che paga. Nelle ultime delibere presentate in elenco ai capigruppo, c'è di tutto, compresi "regalini" alle solite associazioni più simpatiche. Dietro i soliti discorsi sulla bontà dell'iniziativa, spesso anche patrocinata dall'Ente, si percepisce una realtà frequente nel comune di Capannori, molto assimilabile a quel voto di scambio che, al momento, risulta soprattutto propaganda preelettorale, ma con i soldi dei cittadini.

Per non parlare di un bando sull'argomento, scaduto il 20 marzo ultimo scorso, dove il responsabile del procedimento appare il capo di gabinetto che, per legge, non può né deve svolgere alcun tipo di attività gestionale, come invece in questo caso (che non è l'unico) detto soggetto effettua.

Mi sono sempre battuto per imporre e ripristinare il rispetto delle leggi riuscendo, a volte, ad ottenerlo, almeno in situazioni più gravi. Ma, purtroppo, nell'intero sistema italiano, pur in nome dell'autonomia e del decentramento, si è ormai determinata una sostanziale carenza di controlli, salvo episodi palesi, come il recente accaduto nel napoletano, con arresti per voti pagati in soldi e pacchi viveri.

Dunque, quel che accade nel mio comune, grazie ad un'amministrazione di sinistra che ben difficilmente mollerà il suo potere, non mi meraviglia più. Resta certo, però, che i Capannoresi non se lo meritano e che spero di cuore sapranno esprimersi compatti in altra direzione.