Quilici (Lega Toscana): "Elezioni, prendo le distanze da un progetto politico di centro destra"

sabato, 6 aprile 2019, 09:10

Ilaria Quilici, commissario provinciale della Lega Toscana, interviene in merito alle prossime elezioni amministrative nel comune di Capannori.

"Intervengo - esordisce Quilici - per esprimere un motivato parere sulle prossime elezioni comunali capannoresi dove, primo per motivi personali ma, soprattutto, perché riscontro che non ci sono le condizioni per una vera alternativa nè per un ricambio alla coalizione uscente, ho deciso di non mettermi direttamente in gioco".



"Prendo pertanto le distanze da un progetto politico di centro destra - dichiara - partito tardi, improvvisato, le cui decisioni sono state assunte dall'alto, tramite un gruppo ristretto di persone, senza tener conto delle istanze dei cittadini e delle indicazioni formulatein particolare dalla base. Se ci si dimentica che il corpo elettorale autore del voto è costituito dai cittadini e si sostituiscono addirittura i più preparati con soggetti voluti dall'esterno, non credo che i risultati potranno essere lusinghieri".



"Come giusta riprova di effettiva democrazia diretta - sottolinea -, in uso anche nel centro destra, sarebbe stato utile ricorrere allo strumento delle primarie, coinvolgendo direttamente i capannoresi, prima di parlar di liste e candidati già pronti. Ma così non è avvenuto".



"Con le esclusioni irragionevoli e l'assurdo contrapporsi per interessi vari - conclude -, è difficile andare lontano. Dando voce a tutti, tenendo conto delle diverse sensibilità, avendo bene in mente eapplicando il detto "solo uniti si vince!" sarebbe stata tutta un altra storia. A meno che non sia proprio questa la storia che si vuole accada a Capannori".