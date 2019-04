Rapina alla Cassa di Risparmio di Volterra, picchiato il direttore, via 5 mila euro

Altri articoli in Piana

martedì, 30 aprile 2019, 17:10

Prosegue il sogno del Tau Calcio Altopascio che per il secondo anno consecutivo raggiunge la fase nazionale del Torneo Fair Play Elite Under 13, promosso dalla Figc

martedì, 30 aprile 2019, 14:47

Al termine della seduta consiliare di martedì 30 aprile, che ha visto l'approvazione del bilancio consuntivo del 2018 con un risultato positivo pari a 306 mila 149 euro, il primo cittadino, indossando la fascia tricolore, ha rivolto un breve e sentito saluto e ringraziamento alla cittadinanza

martedì, 30 aprile 2019, 14:44

Il candidato sindaco di CasaPound, Daniele Boschi, interviene sullo stato di degrado del parco giochi in via del Popolo: "A pochi passi dalla grande opera elettorale realizzata in piazza Moro dal sindaco uscente, c'è una piazza invece dimenticata, con annesso parco giochi, in via del Popolo"

martedì, 30 aprile 2019, 13:14

Saranno presenti stand di numerose associazioni sportive che distribuiranno materiale informativo e daranno la possibilità ai presenti di cimentarsi in varie attività sportive

martedì, 30 aprile 2019, 11:37

Si corre domani, 1 maggio, la trentesima edizione della Padulata, pedalata ecologica nell'ex alveo del Lago di Bientina, davvero un bel traguardo per l'associazione porcarese Torretta Bike. Attesi centinaia di appassionati delle due ruote, bambini e famiglie intere che percorreranno le vie di Porcari verso il Padule

martedì, 30 aprile 2019, 11:09

Bama Altopascio che prova a tornare al PalaBetti di Castelfiorentino per Gara 3 domenica prossima. Domani i rosablu, al PalaBridge di Ponte Buggianese alle 18, cercheranno di "vendicare" la sconfitta subita domenica scorsa in gara 1