Piana



Riccardo Ricciardi ospite del gruppo 5 Stelle di Capannori

giovedì, 18 aprile 2019, 08:44

Sabato 20 aprile si affrontano definitivamente Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza e Pensioni Quota 100 che sono le questioni che tutti i cittadini stanno incontrando anche in questo periodo preelettorale.

L'onorevole Riccardo Ricciardi, portavoce M5S alla Camera dei Deputati, si fa promotore di una imperdibile giornata organizzata per informare e supportare adeguatamente la cittadinanza in queste azioni. Ricciardi oltre ad illustrare come doveroso, il contenuto delle riforme attuate da parte del “Governo del cambiamento”, è pronto ad ascoltare e prendere nota delle eventuali situazioni che posso presentare particolarità, dissonanze e/o impedimenti. Per queste ed altre ragioni è bene che ogni cittadino sia presente con attenzione e coinvolgimento.

La giornata dell'onorevole Ricciardi accompagnato dal portavoce in consiglio regionale Gabriele Bianchi, prevede due incontri.

Al mattino è ospite del gruppo 5 Stelle di Capannori che con il suo consigliere comunale Simone Lunardi in corsa per la poltrona di sindaco. L'incontro rivolto a tutti i cittadini del capoluogo e della piana lucchese inizia alle 11,00 presso la Sala delle riunioni del comune di Capannori in Piazza A. Moro 6.

Alle 15,30 del pomeriggio Ricciardi si sposta a Massarosa in località Stiava presso Villa Gori in Via della Misericordia 46 per incontrare i cittadini dell'area versiliese. Ad ospitarlo il gruppo 5 Stelle di Massarosa guidato dal consigliere comunale Vasco Merciadri.

Da parte del Movimento 5 Stelle un utile regalo di Pasqua per tutti i cittadini.

Per ogni informazione tel. 3389246535 oppure mail: m5slucca@libero.it