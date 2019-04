Piana



"Rifiuti pericolosi alla scuola Micheloni", la denuncia di CasaPound

venerdì, 26 aprile 2019, 17:48

"Fino a quando gli studenti di Lammari e le loro famiglie, dovranno subire i disagi dei disservizi dell'amministrazione Menesini?" Se lo chiede Daniele Boschi, candidato sindaco al comune di Capannori per CasaPound.

"Non bastava la vergognosa storia di sperpero di denaro pubblico dell'asilo nido "C. Isola" - continua Boschi - ancora lasciato lì nel suo deprimente stato di abbandono in seguito alla forzata chiusura per macroscopici errori di progettazione e di stabilità del suolo. Da mesi si sono aggiunte le inquietanti presenze di alcune "big bags" - borse per rifiuti pericolosi - nel cortile dell'Istituto Comprensivo "Ilio Micheloni". "Big bags" che, oltre ad essere ingombranti, riportano i segnali di un contenuto fatto di rifiuti pericolosi, con i quali devono convivere gli studenti e gli insegnanti".

"Chiedo formalmente all'assessore all'istruzione e al dirigente del settore scuola - continua Boschi - di farci sapere come mai tali rifiuti sostano ancora nell'area scolastica e da chi sono stati prodotti. Se dalle lavorazioni che hanno interessato l'edificio scolastico o dall'associazione Hacking Labs che occupa una parte del plesso. È fondamentale togliere i rifiuti pericolosi dalla scuola quanto prima e che a farlo sia chi ha prodotto i rifiuti stessi. Seguendo quanto previsto dalla normativa in materia".