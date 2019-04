Piana : capannori



Rigenerazione urbana: dalla regione 4 milioni e 400 mila euro per riqualificare la parte centrale di Capannori

giovedì, 18 aprile 2019, 16:14

di giulia del chiaro

Sarà destinato ad un progetto di riqualificazione dei paesi centrali di Capannori, da Tassignano fino a Lunata, il finanziamento che, solo due settimane fa, l’amministrazione Menesini ha ottenuto, per un ammontare di 4,4 milioni di euro, in seguito allo scorrimento della graduatoria di un bando regionale per la rigenerazione urbana risalente al 2016.

Un obbiettivo di miglioramento del territorio, e di riqualificazione urbana, centrale per l’attuale amministrazione come ha ricordato il sindaco, Luca Menesini, questa mattina durante una conferenza stampa in via Carlo Piaggia, una delle aree interessate dal progetto: “un grazie alla regione per la sensibilità e per aver deciso di scorrere la graduatoria – ha esordito – che ci ha permesso di accedere a questi fondi che con il cofinanziamento del comune saliranno ad un investimento di 6 milioni sul territorio”. Il sindaco ha ricordato, poi, come il fatto di aver spesso condiviso con i cittadini il bisogno di migliorare la zona centrale di Capannori lo abbia spinto a partecipare al bando presentando un progetto che prevede operazioni da Tassignano fino a Lunata passando per il centro.

Scopo dell’incontro di questa mattina presentare, insieme all’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità ed urbanistica, Vincenzo Ceccarelli, gli interventi che verranno realizzati: dalla riqualificazione del percorso ciclo-pedonale, che dalla stazione di Tassignano giunge fino al liceo scientifico Majorana, a quella della caserma dei Carabinieri di Capannori che, oltre alla bonifica del tetto di eternit, vedrà la struttura dotarsi di un sistema di efficientamento energetico.

Sono previste, inoltre, la costruzione di nuove sale riunioni dentro il municipio, a disposizione di associazioni, comitati e cittadini; un percorso vita che dal parco di Capannori giungerà fino al comune e uno che dal comune si dirigerà verso via Piaggia; il completamento e lo sviluppo della Cittadella dello Sport a partire dal campo sportivo di Capannori, che sarà dotato di torri faro e copertura delle gradinate ed il posizionamento di 220 punti luce a led dal polo culturale di Artemisia fino al liceo scientifico Majorana. Una parte andrà anche a coprire, insieme alla sovvenzione a fondo perduto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, le spese per i lavori di rifacimento di piazza Aldo Moro.

“Sono felice di essere a Capannori per questo importante finanziamento – ha sottolineato l'assessore regionale Ceccarelli – perché come regione siamo vicini ai comuni, sia capoluoghi che non, nel reperimento di risorse per realizzare ciò che migliora la vita dei cittadini.” L’assessore Ceccarelli ha ricordato, infine, come il progetto presentato da Capannori sia apparso subito valido e capace di rispecchiare l’obiettivo del bando che la regione Toscana aveva indetto: la rigenerazione significativa di tessuti urbani mediante la riqualificazione di edifici e strutture esistenti.

Tutti i progetti, così finanziati, dovranno essere presentati entro novembre anche se alcuni lavori partiranno già in estate.