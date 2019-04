Piana



Rimpasto di giunta, Lega: "La maggioranza ad Altopascio non c'è più"

martedì, 2 aprile 2019, 09:25

Ad esordire è proprio Marconi della Lega di Altopascio: "Settimo assessore dell'amministrazione D'Ambrosio che ormai vive alla giornata questa esperienza amministrativa che lascerà agli altopascesi solo aumenti delle tasse (vedi spazzatura, addizionale Irpef e Tosap). Dopo un consiglio saltato per mancanza del numero legale iniziano ad arrivare le prime rese dei conti. Pur riconoscendo la completa autonomia al sindaco di fare tutti i rimpasti che vuole, riteniamo che sia l'ennesima prova delle scelte sbagliate adottate da questa amministrazione. Esce dalla giunta il tanto discusso assessore esterno, architetto Andrea Pellegrini (su cui mise gli occhi anche la corte dei conti). Ricordiamo che fin dall'inizio, pur non avendo niente di personale con l'ormai ex assessore, questa scelta non ci convinceva ma sono stati i fatti ora a darci ragione. Un assessorato rimasto fermo al punto di partenza con un variante al regolamento urbanistico mai approvata, lotti edificabili decaduti, un piano strutturale da rifare (perché scaduto!) con il relativo piano operativo... il nulla cosmico insomma. Di tutte queste cose in tre anni non è stato fatto niente. Auguri a Daniel Toci che ne prenderà le delega ed al neo assessore Adamo La Vigna".



A rincarare la dose ci pensa Fagni: "Rimpasti di giunta? Ne siamo felici, nella convinzione che si possa solo migliorare. Crediamo infatti che fare peggio sia impossibile nonostante questa amministrazione non finisca di stupirci, in negativo ovviamente. L'esclusione di Pellegrini dalla giunta è un atto di decenza da parte di questa maggioranza e anche la bocciatura di Martina Cagliari al commercio è la testimonianza di quanto sia vero tutto ciò che abbiamo sempre detto. Anche nell'ultimo consiglio abbiamo chiesto interventi, incentivi e agevolazioni per il comparto economico del centro di Altopascio in particolare; l'assessore ci rispose che ci avrebbero pensato e che comunque avevano già rilanciato le manifestazioni storiche. Tre giorni dopo, l'ovvio ritiro della delega."