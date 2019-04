Piana : altopascio



Riserva di Sibolla, Baccelli (Pd): “Concludere presto il passaggio di proprietà con la provincia e sottoscrivere una convenzione con il comune”

martedì, 2 aprile 2019, 14:25

Concludere il passaggio di proprietà con la Provincia di Lucca del patrimonio immobiliare della riserva naturale del Lago di Sibolla e sottoscrivere la convenzione con il Comune di Altopascio. Sono gli impegni che vengono sollecitati alla Giunta regionale da una mozione approvata oggi nella commissione Ambiente dell’assemblea regionale, sostenuta dal presidente Stefano Baccelli. “Era il 2013 quando, come Provincia di Lucca realizzammo ed inaugurammo, assieme all’amministrazione comunale di Altopascio, l’attuale suggestivo Centro Visite del lago di Sibolla, dopo un certosino lavoro progettuale e relazionale che consentì di reperire le risorse dai progetti europei Por Creo e Transfrontaliero Italia - Francia Marittimo. – spiega Baccelli - Il lago di Sibolla è tra le aree umide regionali e nazionali di maggior pregio per il suo patrimonio faunistico e vegetale. Era una grande sfida, costruirvi intorno uno strumento essenziale per la sua fruizione, sulla base di un modello di gestione tutto nuovo, praticamente da inventare e strutturare. È del 2018 il Protocollo d’intesa regionale per la gestione del sistema delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e del lago di Sibolla, che per Sibolla in particolare prevede che la Regione, una volta acquisita la proprietà del patrimonio immobiliare dalla Provincia di Lucca, stipuli una convenzione con il comune di Altopascio. Questo passaggio di proprietà non è ad oggi ancora compiutamente definito, nonostante la Regione sia stata molto presente e abbia svolto diversi sopralluoghi in loco e organizzato incontri con provincia di Lucca, comune di Altopascio, consorzio di Bonifica 4. Nel frattempo il comune di Altopascio si è molto impegnato per valorizzare l’area, assieme alle associazioni di volontariato, mettendo in campo iniziative didattiche e formative, volte a far conoscere un luogo eccezionale”. “Mai come adesso, insomma, è il momento di ultimare tutti i passaggi necessari a chiudere il progetto complessivo per Sibolla, con la mozione vogliamo quindi fare un salto in avanti per riuscire quanto prima a valorizzare compiutamente questa straordinaria riserva naturale”, conclude Baccelli.