Piana



Salvini a Capannori il 4 maggio, Bartolomei: "Voto nei comuni è voto politico"

lunedì, 29 aprile 2019, 13:15

di eliseo biancalana

"È con grande orgoglio che ospitiamo Matteo Salvini a Capannori" ha detto il candidato sindaco Salvadore Bartolomei, che è sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Svolta Comune. Il vicepresidente del consiglio e ministro degli Interni sarà nel comune della Piana sabato 4 maggio alle 11 per tenere un comizio in piazza e per inaugurare il comitato elettorale di Bartolomei in via Carlo Piaggia.

Il candidato sindaco del centrodestra ha ringraziato i vertici toscani e locali della Lega. "Ringrazio Marcella Maniglia, Susanna Ceccardi e Andrea Recaldin per averci aiutato a costruire questo evento – ha detto Bartolomei – che è un evento unico nella storia degli ultimi 25 anni del comune di Capannori. Non ricordo un leader di un partito così grande, nonché vicepremier e ministro degli Interni, che venisse a visitare la nostra comunità. Questo significa che il voto nei comuni è anche un voto politico. Non si può cambiare il sistema esclusivamente alle elezioni europee ma bisogna far sì che anche alle amministrative ci sia un cambiamento".

Soddisfazione è stata espressa anche da Marcella Maniglia, segretaria della Lega per Lucca e la Piana. "L'impegno che ha messo la Lega per vincere Capannori è importante" ha detto, ricordando che si tratta del secondo comune della provincia. "Abbiamo voluto fornire una valida alternativa e l'unica che abbiamo individuato è quella di Salvadore Bartolomei – ha proseguito la segretaria –. È stata la nostra prima e unica scelta. Ho ringraziato pubblicamente tutti gli altri che si erano proposti e avevano dato la loro disponibilità alla candidatura a sindaco, però con il centrodestra riunito abbiamo deciso di investire solo ed esclusivamente su Salvadore". Anche Maniglia ha sottolineato che il voto non avrà una valenza solo locale. "Come Lega siamo orientati a vincere nel 2020 la regione e per vincere la regione dobbiamo vincere più comuni possibili il 26 maggio" ha spiegato.

Per accogliere il ministro sarà sospesa la viabilità in via Carlo Piaggia in occasione della visita. Nei prossimi giorni sono attesi a Capannori per sostenere Bartolomei anche Stefano Parisi (venerdì 3 maggio) e Magdi Cristiano Allam (domenica 5 maggio).