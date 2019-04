Serena Pacini al Mondiale di Agility con la Nazionale Italiana

Altri articoli in Piana

mercoledì, 3 aprile 2019, 13:26

Domani sera (giovedì) alle ore 21.00 al polo culturale Artèmisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' promossa dal comune è in programma la presentazione del libro "Its All About Love' di Stefano Lotumolo (Ouverture Edizioni)

mercoledì, 3 aprile 2019, 13:01

Il “Circolo Amici della musica Alfredo Catalani”, in collaborazione con il comune di Porcari, organizza il concerto vocale – strumentale “Musica per gli auguri pasquali”, all’auditorium “V. da Massa Carrara” (ex teatro Cavanis), domenica 7 aprile, con inizio alle 17.30

mercoledì, 3 aprile 2019, 12:37

Assegnati a Montecarlo i primi lotti degli orti sociali realizzati dall'amministrazione comunale nel giardino dello storico Istituto Pellegrini Carmignani all'interno del centro storico

mercoledì, 3 aprile 2019, 10:47

E’ Andrea Celli di Verciano, nel comune di Capannori, il contadino custode scelto dalla principale organizzazione agricola provinciale per rappresentare (nella sezione 2), in caso di elezione il 6 aprile, l’agricoltura all’interno dell’assemblea

mercoledì, 3 aprile 2019, 10:27

Attore, ex – iena per Italia1, interprete per importanti realtà italiane e, ora, anche scrittore. Lui è Shi Yang Shied è il terzo ospite di 'Capannori Incontra Autori', la rassegna promossa dal comune di Capannori e organizzata dall'Associazione L'Ordinario

mercoledì, 3 aprile 2019, 09:37

Ad intervenire sulla questione, con una nota, è il candidato sindaco di CasaPound Italia, Daniele Boschi