Si rinnova e diventa più bello e sicuro il parco giochi intitolato a Margherita Tocchini di via Fossanuova in Padule

mercoledì, 17 aprile 2019, 15:11

C'è anche “+ Capannori” alle elezioni del 26 maggio prossimo per sostenere la riconferma del sindaco Luca Menesini come primo cittadino di Capannori. Una lista sostenuta da +Europa e da persone di profilo civico impegnate per i temi della sostenibilità del territorio di Capannori e dell’Europa unita

mercoledì, 17 aprile 2019, 14:00

Simona Alfani candidata a sindaco con la Lista Civica Amiamo Montecarlo risponde all'articolo dell'amministrazione Fantozzi in merito ai lavori per le aree di sosta e transito nel centro storico

mercoledì, 17 aprile 2019, 12:51

Fare della marcia delle Ville un evento sempre più sostenibile ed accessibile a tutti. Questi gli obiettivi per la 43^ edizione della corsa non competitiva che, in programma per domenica 28 aprile, ha già visto, dei 20 mila pettorali disponibili, la vendita di 15 mila numeri

mercoledì, 17 aprile 2019, 10:05

I militari hanno fatto un blitz in una casa presa in affitto per l’illecita attività. All’interno hanno sorpreso due cittadini marocchini, rispettivamente di anni 23 e 37, i quali sono stati tratti in arresto. Due acquirenti, entrambe ragazze italiane, studentesse, rispettivamente di anni 26 e 27, saranno segnalate alla prefettura

martedì, 16 aprile 2019, 16:25

Voto favorevole all'unanimità in Commissione ambiente del Consiglio regionale alla mozione "Valorizzazione del Sistema delle Riserve Naturali Regionali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla", presentata dai consiglieri regionali di Sì Toscana a Sinistra Tommaso Fattori e Paolo Sarti

martedì, 16 aprile 2019, 15:29

A tanto ammontano infatti le risorse che l'amministrazione D'Ambrosio ha ottenuto dal Ministero dell'istruzione per le scuole elementari "B. Nardi" di Spianate e "Lorenzini-Collodi" di Badia Pozzeveri, per la materna di Badia Pozzeveri e per la scuola media "G. Ungaretti" di Altopascio