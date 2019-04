Si scontra con un'auto e finisce sotto un camion: grave motociclista

Altri articoli in Piana

sabato, 20 aprile 2019, 12:59

Mercoledì 24 e giovedì 25 aprile nella sede del Centro di Ricerca Rifiuti Zero al polo tecnologico di Segromigno in Monte si terrà l'incontro nazionale della Rete Zero Waste Italy (rete nazionale Rifiuti Zero) nel 15° anniversario della sua fondazione

sabato, 20 aprile 2019, 12:32

Anche per il 2019 l'amministrazione Menesini continua a prevedere benefici economici a sostegno delle fasce più deboli della popolazione come pensionati, famiglie numerose o con persone con disabilità, famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o in mobilità

sabato, 20 aprile 2019, 12:13

I partiti Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista civica Svolta Comune annunciano che faranno un esposto al Corecom e alla Prefettura per la comunicazione portata avanti da Menesini

sabato, 20 aprile 2019, 10:40

Il Tau Calcio Altopascio per il secondo anno consecutivo è la miglior squadra under 13 della Toscana. Saranno infatti gli Esordienti A 2006 a rappresentare la nostra regione nella fase interregionale del Torneo Fair Play Elite, manifestazione nazionale promossa dalla FIGC

venerdì, 19 aprile 2019, 18:34

Potere al popolo Lucca accusa apertamente il candidato a sindaco e attuale primo cittadino di Capannori Luca Menesini, di aver inserito nella propria lista civica personaggi che, fino a poco tempo fa, manifestavano simpatie per la destra

venerdì, 19 aprile 2019, 17:52

Nuovi investimenti in materia di sport: ora è il turno dello stadio comunale di Marginone dove l'amministrazione D'Ambrosio sta intervenendo per la manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto elettrico e la sostituzione della caldaia e dell'impianto termo-idraulico.