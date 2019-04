Piana : capannori



Sicurezza, Masini (FI): "Dal sindaco uscente promesse elettorali fotocopia"

venerdì, 5 aprile 2019, 11:55

"Ma Menesini è del Pd o è passato al Centrodestra? È maggioranza o è opposizione? Ma come?, adesso cavalca l'emergenza sicurezza e tira fuori una proposta che proprio io feci anni fa quando a governare era la giunta Del Ghingaro, e poi l'ho riproposta nel gennaio del 2017", esordisce Anthony Masini, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, riferendosi alla nuova promessa elettorale lanciata dal sindaco uscente del Pd in tema sicurezza.



"La proposta di prevedere aiuti e sgravi fiscali alle famiglie che volessero acquistare antifurti e telecamere per sentirsi più sicure in abitazioni e negozi è copiata da una mia idea che lo stesso Menesini, assieme ai suoi compagni, bocciò".



"Adesso, invece, non solo si sveglia e si accorge che esiste un problema sicurezza che noi da anni segnaliamo -, tema che, assieme ad altri importanti, ha fatto perdere al Pd le elezioni nelle più importanti città toscane -, ma addirittura, senza pudore, copia le idee del Centrodestra e fa promesse elettorali".



"Menesini – conclude Masini -, capiamo che sei in difficoltà e temi di perdere il tuo trono, ma almeno sii coerente e soprattutto smettila di pensare che i Capannoresi siano stupidi e con la memoria corta".