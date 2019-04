Striscione di CasaPound a Santa Margherita: "Bretellina, Menesini ripensaci"

Altri articoli in Piana

giovedì, 18 aprile 2019, 15:41

Domani la delibera con la quale l'amministrazione Menesini rispedisce al mittente il progetto degli assi viari di Anas sarà inviata alla Regione Toscana che esprimerà un parere sul progetto una volta sentiti i Comuni coinvolti, ovvero Lucca e Capannori

giovedì, 18 aprile 2019, 15:10

Un percorso di Bartolomei attraverso le 40 frazioni del territorio durante la campagna elettorale ha permesso di delineare le problematiche maggiormente sentite dai capannoresi: sicurezza e viabilità con opposizione netta a Bretellina e asse nord-sud

giovedì, 18 aprile 2019, 13:24

Il candidato sindaco Simone Lunardi interviene sull'odierno consiglio comunale convocato in “sessione straordinaria urgente” alle 8.30, per la discussione degli assi viari

giovedì, 18 aprile 2019, 13:09

Oltre 1200 i questionari compilati dai capannoresi durante la campagna d'ascolto "Idee in Movimento" iniziata il 18 marzo e conclusa il 15 aprile dal candidato del centrodestra Salvadore Bartolomei, visitando tutte le frazioni del comune e incontrando centinaia di cittadini

giovedì, 18 aprile 2019, 08:44

Al mattino è ospite del gruppo 5 Stelle di Capannori che con il suo consigliere comunale Simone Lunardi in corsa per la poltrona di sindaco. L'incontro rivolto a tutti i cittadini del capoluogo e della piana lucchese inizia alle 11,00 presso la Sala delle riunioni del comune di Capannori in...

mercoledì, 17 aprile 2019, 17:10

Dopo il consiglio comunale di Lucca di ieri aperto all'esposizione dei rappresentanti dell'ANAS sugli Assi Viari e aperto al pubblico, interviene il candidato sindaco di CasaPound, Daniele Boschi: "Non si può più andare avanti con assemblee e incontri in cui c'è sempre un soggetto assente che può usare a proprio...