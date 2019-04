Piana



Svolta Comune: "Da interrare linea elettrica a Marlia, la proposta del consigliere Pd solo spot elettorale"

lunedì, 1 aprile 2019, 15:04

Giovanni Marchi a nome di Svolta Comune, la lista che sostiene il candidato Salvadore Bartolomei, accusa apertamente il consigliere del Pd Giordano Del Chiaro di aver proposto una soluzione estremamente costosa e difficile da realizzare

La notizia, riportata sui quotidiani locali nei giorni scorsi, riguarda la proposta effettuata dal Consigliere Pd Giordano Del Chiaro ed è relativa allo spostamento e/o interramento parziale della linea elettrica ad alta tensione che nella frazione di Marlia, zona via San Donnino, divide in due il paese.

Noi di “Svolta Comune” che si presenterà alle prossime elezioni con il candidato a Sindaco Salvadore Bartolomei, abbiamo ritenuto opportuno informarci se la cosa è realmente fattibile, per la quale saremmo ben contenti se lo spostamento o l’interramento si potesse fare.

Nella fattispecie trattasi della linea elettrica in esercizio ad ENEL-TERNA a 220 KV, che collega la Centrale Idroelettrica di Vinchiana con la Cabina Primaria di Trasformazione di Marginone, realizzata negli anni 50 ed autorizzata con il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 -Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; la linea è costruita ed esercita a norma di legge .

Gli elettrodotti di questa tipologia, sia per il livello di tensione che per le modalità operative in ambito ENEL, sono completamente asserviti in modo inamovibile, per cui tutte le spese relative allo spostamento e/o interramento della linea sono a completo carico del richiedente/proponente.

Cè infine da evidenziare che, sia nel caso di spostamento del traliccio che di parziale interramento della linea, i costi sono normalmente molto rilevanti; per cui sarebbe consigliabile prima di avanzare proposte pubbliche, di facile accoglimento popolare e altrettanto risonanti sopratutto in campagna elettorale, ma difficilissimo da mantenere, verificare i reali costi dell’operazione che oltretutto graverebbero sul bilancio comunale e di conseguenza su tutta la comunità capannorese, i cittadini hanno bisogno di verità e trasparenza, non solo di spot propagandistici.