Piana : altopascio



Tau Calcio, atleti amaranto ancora sugli scudi al Torneo delle Regioni 2019

mercoledì, 17 aprile 2019, 16:44

C'è anche la firma di tanti giovani talenti del Tau Calcio Altopascio nelle imprese che le varie selezioni toscane stanno compiendo in Lazio dove in questi giorni si sta svolgendo il Torneo delle Regioni. Sia la categoria Allievi sia i Giovanissimi oggi (17 aprile) hanno centrato le semifinali, battendo rispettivamente Veneto e Abruzzo. Sono ben sei i tesserati amaranto che sono scesi in campo contribuendo a questi grandi risultati. Si tratta di: Mattia Gaddini, Marco Muccioli, e Niccolò Amato per gli Allievi e Tommaso Cecilia, Giona Di Vita e Nico Quilici per i Giovanissimi. Entrambe le formazioni saranno impegnate giovedì (18 aprile) nelle semifinali della competizione, rispettivamente contro il Lazio (Allievi) e la Liguria (Giovanissimi).

Allievi Veneto - Toscana 1-2

La notizia della giornata è la grande vittoria degli Allievi che, dopo aver passato la fase a gironi a fatica, eliminano il Veneto che era invece tra i favoriti per la vittoria finale. I ragazzi di mister Mannelli si sono portati sul 2-0 grazie alla doppietta di Stauciuc. Il Veneto ha accorciato le distanze con Hyka e nel finale ha tentato il tutto per tutto per arrivare al pareggio, la retroguardia toscana però si è ben disimpegnata. Ora testa alla semifinale contro i padroni di casa del Lazio.

Giovanissimi Toscana - Abruzzo 4-0

Prosegue la marcia trionfale dei Giovanissimi che, dopo essersi qualificati ai quarti come squadra migliore in assoluto, si sono sbarazzati agilmente dell'Abruzzo per 4-0. Una partita senza storia sin dalle prime battute. Ora per i ragazzi di mister Chiti si aprono le porte delle semifinali dove la Toscana se la vedrà con la Liguria.