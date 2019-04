Piana



Tau Calcio: bene Elite e Giovanissimi B. Pareggiano gli Allievi Elite, mentre gli Allievi B vincono il campionato

martedì, 2 aprile 2019, 15:58

È stato un altro fine settimana molto intenso per le formazioni giovanili del Tau Calcio. Su tutti da segnalare gli Allievi B che, grazie al pareggio ottenuto sul campo del Floria 2000, vincono matematicamente il campionato con due giornate di anticipo. Niente da fare invece per gli Elite che impattano per 1-1 con la Cattolica Virtus e restano a tre punti di distanza dai giallorossi. Ampia vittoria per i Giovanissimi Elite contro l'Olimpia Firenze mentre nella sfida disputatasi ieri sera (1 aprile), i B espugnano il campo del Margine Coperta.

Allievi Elite

Cattolica Virtus - Tau Calcio 1-1

CATTOLICA VIRTUS: Carcani N., Previtera, Carcani P., Bettoni, Marchetti, Gabbrielli, Giannini, Rosi, Carcani T., Mazzei, Di Blasio. A disp.: Carnevali, Masi, Proietto, Vannini, Cavaciocchi, Bianchini, Rossi Lottini, Gentili, Severi. All.: Gozzi Francesco

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Sauro, Pratesi, Amato, Magini L., Gaddini. A disp.: Abutoaei, Gori, Pini, Rombi, Bellucci, Menconi, Pallanti, Silvano, Tartarini. All.: Giuli Simone

RETI: Magini G., Marconi

Gli Allievi Elite non riescono nell'aggancio alla vetta nello scontro diretto che metteva di fronte prima e seconda del campionato. Qualche rimpianto per i giovani amaranto che, passati in vantaggio, non sono riusciti a portare a casa la vittoria. In campionato il Tau insegue la Cattolica a tre punti di distanza. La società amaranto ha voluto fare gli auguri di pronta guarigione all'atleta della squadra di casa Tommaso Carcani, costretto a uscire anzitempo per un grave infortunio. Prossimo impegno per i ragazzi di mister Giuli domenica prossima in casa contro la Pro Livorno Sorgenti.

Allievi B

Floria 2000 - Tau Calcio 1-1

FLORIA 2000: Bartoli, Ballini, Benelli, Combo, Ciabatti, Colasuono, Landi, Minischetti, Passa, Pecci, Petrioli. A disp.: Cafissi, Boni, Catani, Chiariello, Giordano, Nebbioli, Pinnacarta. All.: Zuccaro

TAU CALCIO: Abutoaei, Lentini, Pallanti, Tragni, Filieri, Lartini, Bini, Silvano, Menconi, D'Andrea Pisani, Bellucci. A disp.: Likaj, Iannello, Amorusi, Selmi, Coppola, Bachini, Marchetti, Tavanti. All.: Bozzi

RETI: D'Andrea Pisani, Landi

È bastato un pareggio per 1-1 agli Allievi B per ottenere la certezza matematica del primo posto in campionato. Gli amaranto hanno aperto le marcature con D'Andrea Pisani e si sono fatti raggiungere da Landi. Un pari che però non ha impedito ai ragazzi di mister Bozzi di poter festeggiare la vittoria del campionato al termine dell'incontro. La grande festa in casa Tau è in programma domenica prossima quando, ad Altopascio, i freschi campioni scenderanno in campo contro lo Scandicci.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio - Olimpia Firenze 9-0

TAU CALCIO: Di Biagio, Carmignani, Giannotti, Oliva, Quilici, Cecilia, Vitrani, Fiorentini G., Manfredi, Rocco, Ceraolo. A disp.: Velani Giacomo, Gigante, Ceccarelli, Marioni, Di Vita, . All.: Pucci Gabriel

OLIMPIA FIRENZE: Sciatti, Bidal, Plotegher, Gioffre, Sassi, Nesi, Checcacci, Petracchi, Galeazzo, Merlini, Acciai. A disp.: Lazzeri, Ringressi, Cris, Clames, De Paoli, . All.: Malusci Alberto

RETI: Rocco, Vitrani, Manfredi, Manfredi, Vitrani, Rocco, Carmignani, Di Vita, Ceraolo

Una vittoria che non ammette repliche quella dei Giovanissimi Elite che si impongono per 9-0 sull'Olimpia Firenze. Un successo che avvicina ancora di più i giovani amaranto alla conquista del titolo. Manca infatti solo un punto ai ragazzi di mister Pucci per avere la certezza matematica del titolo. Certezza che potrebbe arrivare già domenica prossima sul campo della Sestese.

Giovanissimi B

Margine Coperta - Tau Calcio 0-1

MARGINE COPERTA: Bertini, Amelia Mi., Vanni, Moncini, Luporini, Moretti, Conti, Benedetti, Mema, Iaropoli, Tisca. A disp.: Amelia Ma., Alessiani, Drca, Sancredi, Perillo, Toma, Grazzini.

TAU CALCIO: Velani, Bargellini, Casani T., Ferrucci, Vellutini, Casani J., Zani, Pittalis, Guidi, Vitolo, Maurelli. A disp.: Lippi, Benvenuti, Coppola, Fasciana, Lazzari, Mariotti, Vanni.

RETI: Vitolo

Nella sfida giocatasi in notturna, i Giovanissimi B espugnano il difficile campo del Margine Coperta. Dopo una prima frazione equilibrata, nella ripresa gli amaranto prendono il sopravvento fino a trovare il gol-vittoria con Vitolo su calcio di punizione. Grazie a questo successo, il Tau allunga in vetta con 5 punti di vantaggio sull'Academy Porcari e 7 proprio sul Margine Coperta. Prossimo impegno domenica prossima quando ad Altopascio ci sarà il derby tra Tau e Academy.



