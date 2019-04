Piana : altopascio



Tau Calcio: i Giovanissimi Elite 2004 vincono il campionato regionale

lunedì, 8 aprile 2019, 16:29

Dopo gli Allievi B 2003, il Tau vince il campionato regionale anche con i Giovanissimi Elite 2004. I ragazzi di mister Gabriel Pucci, infatti, hanno vinto per 1 a 0 con la Sestese e hanno così ottenuto il titolo con quattro giornate di anticipo.

Una soddisfazione incredibile per tutto il gruppo e per la società che a distanza di una settimana ottiene un nuovo importante risultato nella stagione 2018/2019.

Una vittoria di squadra e di tutta la società: dei ragazzi, del mister e degli accompagnatori; dei dirigenti, a partire dal direttore sportivo, Dante Lucarelli, che conduce un lavoro di regia dietro le quinte per far crescere i ragazzi, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche umano e personale; il presidente e il vicepresidente, Antonello Semplicioni e Manuel Vellutini, che portano avanti la società con una visione d'insieme volta al miglioramento costante e all'innovazione fuori e dentro il campo da calcio.

"Nel settore giovanile le vittorie non sono il fine - spiegano - ma non possiamo negare che quando arrivano facciano parecchio piacere. Così come fa piacere vedere crescere i nostri ragazzi e offrire loro gli strumenti per diventare degli atleti e delle persone sempre più consapevoli e preparati. Adesso la testa e il cuore sono tutti rivolti alle altre squadre in corsa e alle altre fasi del campionato: siamo carichi e motivati".

SESTESE: Collini, Cucinotta, Pizzuto, Bilardi, Nocentini, Kapidani, Ammendola, Ciotola, Baldi, Lascialfari, Cassiolato. A disp.: Misuri, Pelagatti, Pisanello, Angiolini, D Agati, Riggio, Cini, Paoletti, Aprile. All.: Polverino Salvatore

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, Di Vita, Ceccarelli, Quilici, Oliva, Bartolini, Vitrani, Manfredi, Rocco, Fiorentini G.. A disp.: Velani Giacomo, Lleshi, Carmignani, Marioni, Cecilia, Ceraolo, Gigante, . All.: Pucci Gabriel

ARBITRO: Sordi Lorenzo di Firenze

RETI: Bartolini