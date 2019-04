Piana : altopascio



Tau, gli Allevi Elite vincono e proseguono l'inseguimento alla Cattolica Virtus

martedì, 30 aprile 2019, 17:35

Missione compiuta per gli Allievi Elite del Tau Calcio Altopascio. I ragazzi di mister Giuli hanno infatti espugnato il difficile campo della Sestese e restano in corsa per la conquista del titolo. A tre giornate dal termine del campionato, gli amaranto sono distanziati di tre punti dalla capolista Cattolica Virtus.

Allievi Elite

Sestese - Tau Calcio 1-2

SESTESE: Berni, Bencini, Stoppa, Drovandi, Romeo, Borghini, Gambini, Bonifazi, Fioravanti, Paggetti, Frashni. A disp.: Chellini, Bonciani, Giustarini, Bandinelli, Gjana, Tognelli, . All.: Rossi

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani, Egger, Sauro, Pratesi, Tartarini, Magini L., Gaddini. A disp.: Likaj, Bellucci, Gori, Menconi, Pallanti, Pini, Rombi, Silvano, Amato. All.: Giuli

RETI: Tartarini, Gaddini, Paggetti

Preziosissimo successo esterno degli Allievi Elite che riescono ad espugnare il difficile campo della Sestese e rimangono in scia alla Cattolica Virtus capolista. Dopo un inizio equilibrato, sono gli amaranto a prendere in mano il pallino del gioco passando meritatamente in vantaggio con Tartarini sul finire del primo tempo. Nella ripresa la Sestese trova il pareggio ma all'82' è Gaddini a regalare il successo al Tau. Grazie a questo successo i giovani amaranto si mantengono a 3 punti di distanza dalla capolista Cattolica Virtus e a tre giornate dal termine del campionato è ancora tutto apertissimo. Prossimo impegno per il Tau domenica prossima ad Altopascio contro lo Sporting Arno.

Allievi B

Olimpia Firenze - Tau Calcio 0-6

Giovanissimi Elite

Tau Calcio - Cattolica Virtus 1-3

Giovanissimi B

Tau Calcio - Ponte2000 7 - 1