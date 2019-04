Piana : altopascio



Torneo delle Regioni: i Giovanissimi arrivano in finale

giovedì, 18 aprile 2019, 16:26

Gioia e delusione tra i tanti giovani talenti del Tau Calcio Altopascio impegnati in questi giorni in Lazio per il Torneo delle Regioni. Se da un lato infatti i Giovanissimi (di cui fanno parte gli amaranto Tommaso Cecilia, Giona Di Vita e Nico Quilici) proseguono la loro cavalcata trionfale battendo anche la Liguria con un netto 3-0, dall'altro gli Allievi (in cui militano Mattia Gaddini, Marco Muccioli, e Niccolò Amato) si sono dovuti arrendere di fronte ai padroni di casa del Lazio. Ora per i giovani amaranto non resta che rimanere a fare il tifo per i loro compagni che saranno impegnati nella finalissima contro la Lombardia in programma domani (19 aprile) alle 9.

Allievi

Lazio - Toscana 2-1

Si conclude in semifinale l'avventura degli Allievi che, nonostante una bella prova, si devono arrendere al Lazio. Ai toscani, che arrivavano dalla vittoria sul Veneto ai quarti di finale, non è bastata una prova di grande orgoglio per raggiugere l'ultimo atto della manifestazione. La Toscana era anche passata in vantaggio ma nella ripresa i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato.

Giovanissimi

Toscana - Liguria 3-0

I Giovanissimi sanno solo vincere. Dopo essersi qualificati alla fase a eliminazione diretta come migliore selezione in assoluto di tutto il torneo ed essersi sbarazzati agilmente dell'Abruzzo nei quarti, i ragazzi di mister Chiti si archiviano anche la pratica Liguria con un netto 3-0 e si preparano per la finalissima di domani (19 aprile) che li vedrà opposti alla Lombardia. Una sfida sulla carta molto equilibrata.