Trovato in possesso di cocaina, arrestato pusher marocchino

sabato, 13 aprile 2019, 12:32

A Marlia presso l’area del mercato coperto, con grande partecipazione, si è svolto lo scorso 7 aprile, il “4° Palio del Biroldo 2019”, una sfida tra norcini ideata da Roberto Quilici, presidente dell'associazione 'Sei Marliese se', dove in una stupenda cornice di pubblico e l'eccellenza della “Norcineria della Lucchesia” se...

sabato, 13 aprile 2019, 12:08

L’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari prosegue l’opera di ristrutturazione di un’altra struttura sportiva importante, lo stadio comunale, per il quale sono stati stanziati 200 mila euro destinati al secondo lotto degli interventi di tipo strutturale

sabato, 13 aprile 2019, 11:41

Con queste parole il sindaco di Capannori Luca Menesini commenta la manifestazione sugli assi viari svoltasi stamani.

venerdì, 12 aprile 2019, 16:10

Bama sul parquet di Agliana domenica alle ore 18. Un match che ai fini della classifica vale solo per i padroni di casa, obbligati a vincere per mantenere la terza piazza in classifica

venerdì, 12 aprile 2019, 15:47

È online il bando, rivolto solo a soggetti del terzo settore, per la gestione, a titolo volontario, della foresteria del pellegrino di Badia Pozzeveri, che sorge in un contesto naturale, accanto all'antica, e splendida, abbazia camaldolese di San Pietro

venerdì, 12 aprile 2019, 14:25

Tornano sulla questione Alpipan i consiglieri di Insieme per Altopascio e Lega, replicando al vicesindaco di Altopascio Daniel Toci che, in un recente intervento, commentava quanto detto dall'opposizione circa la determinazione del 27 marzo che annullava "in autotutela" la variante del Turchetto, ovvero quella che doveva trasformare 43 mila 200...