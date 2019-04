Piana : altopascio



Una retrospettiva su Rossana Biagi in mostra a "La Magione del Tau"

mercoledì, 24 aprile 2019, 11:44

Saranno in esposizione da domenica 28 aprile a sabato primo giugno a La Magione del Tau di Altopascio i quadri che compongono la retrospettiva su Rossana Biagi, artista scomparsa il 3 luglio 1998 a Pisa.

La mostra dal titolo "Opere - retrospettiva di Rossana Biagi" è composta da una raccolta di una piccola parte delle opere, tempere ed oli che l'artista, nella sua lunga attività, ha eseguito percorrendo e affrontando varie tematiche.

Due sono i periodi presi in considerazione per questa esposizione:

- il primo riguarda gli anni '50, quando il suo interesse artistico si rivolge al rapporto arte-scienza che diventerà poi il motivo centrale del suo lavoro. Inizialmente segue la corrente degli impressionisti maturando una sua visione pittorica, filtrandovi elementi del cubismo e successivamente dell'astrattismo con esiti originali tanto da dare un nome alla sua pittura: Emislica (coniando questa nuova parola da "era missilistica"); ispirandosi al periodo della guerra fredda, Biagi traduce i lanci delle navicelle spaziali russe e americane in viaggi pieni di colore, spesso con un cromatismo estremo, creando un ponte tra il pensiero poetico e l'oggettività della realtà.

- gli anni '80: quando la sua espressione artistica avrà come fonte d'ispirazione la musica che le darà motivo e modo di fermare sulla carta, usando la tecnica a tempera, le note di Beethoven, Chopin, Bach, Mozart fino ad arrivare alla musica pop, rock e reggae. Un uso della pennellata veloce, e istintiva dell'artista su carta colorata le ha permesso di trasmettere le proprie emozioni e la profonda sensibilità del suo animo.

... ci pare importante rilevare la complessità di un'Artista molto sensibile, di talento, che ha dato tanto, per ricevere meno di quello che le sarebbe dovuto essere dato in vita. Le tempere, i grandi oli soprattutto, altro non sono che il connubio dell'essere e del vivere nel proprio tempo, e contestualmente una proposta concretamente riuscita di svelare un'autonoma ricerca. Rossana Biagi ha dipinto sul serio. Ha guardato dentro di sé. Oltre se stessa. L'ha fatto scrivendo parole, tracciando segni e sogni, amando la vita, dipingendo la realtà e travalicando barriere e steccati. Non è stata la pittrice di fiorellini anemici... si fa per dire, e nessuno se ne abbia a male, ma ha saputo esternare in piena libertà il suo "io". Non s'è chiusa nel dorato guscio pisano, ma ha posto attenzione alle piccole e alle grandi cose, consegnandoci un prezioso contributo nei confronti dell'arte e del mondo. C'è felicità, c'è dolore... e i simboli da un lato all'altro ci sono tutti, nella continuità esistenziale che non ha flessioni o cadute. La figura in qualche caso si dissolve, o per meglio dire "muta condizione", arriva cioè ad una "realtà altra", e vive nei vasti coraggiosi quadri in cui le stesse interpretazioni cromatiche, gli accostamenti vari, dettano le coordinate della tranquillità e dell'ansia, dell'impulsività e dell'autocontrollo, dell'attività in espansione. Ne sono simboli tipici, a rafforzare taluni temi, le unioni dei gialli e dei rossi brillanti, estroversi, tipici di un orientamento attivo verso l'esterno. E come dimenticare l'impetuosità dei rossi e dei neri accomunati alle soluzioni improvvise col riquadro magico composto di piccole ma forti pennellate tratteggiate, che dicono della sua forza vitale, e del suo desiderio raggiunto di farsi capire? Credeteci, i quadri di Rossana Biagi, implicherebbero un'analisi critica ben più vasta che quella – pur valida – portata in essere prima di oggi. Molte opere sono, infatti, ancora sconosciute, e l'esposizione che stiamo ammirando è la punta di un iceberg... La presenza delle forme pittoriche trasmesse su tela o su carta, ne sono il pensiero stesso, diventano narrazione, consolidando il giudizio secondo il quale la preferenza di una tematica o di un'altra, non è dettata dalla casualità. In lei c'è un preciso pensiero-percorso che una volta decifrato, è piena comunicazione con l'altrui persona. Ecco ... sta anche in tale gesto, vale a dire nel significato del "dare", la serietà di quest'artista che ha saputo esprimersi senza timori o titubanze, evitando fronzoli e orpelli.

Lodovico Gierut

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 17 all'una.

Rossana Biagi era insegnante e diplomata in teologia. Ha conseguito due idoneità magistrali oltre a molti riconoscimenti artistici; dal 1957 Biagi partecipa ininterrottamente a mostre di pittura, concorsi e rassegne d'arte fino alle collettive del 1989: esposizione collettiva di artisti pisani in Borgo Stretto a Pisa, l'Esposizione Internazionale a Marina di Pisa e la mostra "I colori di Tirrenia". Notizie delle sue opere sono apparse su giornali come "La Nazione", "Il Tirreno", "Vita Nuova", "Il Mattino". Sulla pittrice Biagi hanno scritto numerosi critici insigni, tra i quali il professor Ragghianti, Egidio Innocenti, Mario Sertoli, Salvatore Ruffino, Antonio Fascetti, Iolanda Pietrobelli, Marco Barabotti, Mario Barsali, Raffaele De Grada, Enzo Carli, Umbro Apollonio, Dino Carlesi, Nicola Micieli, Paola Manzo, Elisabetta Caporali, Lodovico Gierut. Biagi ha collaborato alla rivista "L'Aurora" di Roma, è iscritta all'Albo Nazionale degli artisti. Ha scritto critiche d'arte sul "Tirreno", "La Nazione" e la rivista comunale di Pisa. Il suo curriculum artistico è presente nell'Archivio della Biennale d'Arte di Venezia, e in quello della Quadriennale di Roma e al Centro d'Arte G.Pompidour di Parigi. Muore il 3 luglio 1998 a Pisa.

Ulteriori info: http://www.rossanabiagi.com/

La Magione del Tau è un'accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e "serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.