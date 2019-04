Una storia per il cane di 2 mila anni fa ritrovato a Tassignano: la classe V^ B di Lunata vince il primo premio

Altri articoli in Piana

lunedì, 1 aprile 2019, 16:56

Salvadore Bartolomei, candidato sindaco del Centrodestra, ha incontrato questa mattina a Firenze Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega

lunedì, 1 aprile 2019, 15:17

Per valorizzare questa opportunità il Comune e il Ccn "Indiana e dintorni" stanno organizzando un expo sposi per il 9 giugno. L'assessore Carmassi: "Riconoscimento dell'importanza di questo suggestivo parco diventato diventato un vero e proprio punto di riferimento per la comunità"

lunedì, 1 aprile 2019, 15:04

Giovanni Marchi a nome di Svolta Comune, la lista che sostiene il candidato Salvadore Bartolomei, accusa apertamente il consigliere del Pd Giordano Del Chiaro di aver proposto una soluzione estremamente costosa e difficile da realizzare

lunedì, 1 aprile 2019, 13:19

Dopo la bella partecipazione del primo appuntamento, torna anche questa settimana la rassegna "Tra scrittura e disagio - Tre narratori contemporanei raccontano le diversità"

lunedì, 1 aprile 2019, 09:35

Il gruppo Fratelli d’Italia Capannori si dichiara unito al candidato Salvatore Bartolomei nel voler dotare ogni frazione di un parco giochi

domenica, 31 marzo 2019, 23:06

Anche il gonfalone del comune di Montecarlo ha sfilato al corteo per il Congresso mondiale delle famiglie che si è tenuto a Verona. In rappresentanza del piccolo comune della Piana era presente il consigliere comunale di maggioranza Ugo Leonardi che tiene la delega al sociale